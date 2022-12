El relato que hizo llorar a Messi y Antonela

El escritor Hernán Casciari, autor de un texto sobre Lionel Messi que ayer leyó al aire en el programa Perros de la Calle, de Andy Kusnetzoff, se mostró hoy "conmovido" por la reacción del astro rosarino, quien le envió un audio contando que había "llorado" al escucharlo junto con su esposa, Antonela Roccuzzo.

"Estoy tremendamente conmovido. A quienes nos dedicamos a contar historias o a escribir, poder hacer emocionar a muchas personas es un objetivo; pero hacer emocionar a la persona que nos emociona es casi como un regalo", le contó Casciari a Télam.

"No me entra en la cabeza que Lionel y Antonela hayan llorado, porque así lo contó él, que lloraron", agregó.

El autor mercedino, fundador de Orsai (un proyecto que se inició como blog, luego se transformó en revista y ahora contempla un abanico de posibilidades artísticas siempre autogestivas a través de su Comunidad Orsai), ya había escrito un texto maravilloso llamado "Messi es un perro" y ahora volvió sobre el astro con una crónica titulada "Messi y su valija", de la que leyó un fragmento.

"Es una historia de inmigrantes, lo que les costó a él y a Antonela pasar los primeros años en Barcelona y después la catarata de insultos que recibían desde Argentina. Fue tremendo y nosotros que estábamos ahí, miles de argentinos que adorábamos a ese chico, no entendíamos por qué pasaba eso", recordó.

También contó que escuchar el audio que hoy le envió Messi fue "una sorpresa", porque no le avisaron nada antes de reproducirlo al aire en el programa de Kusnetzoff.

"Al final de la mañana me pidieron que me conectara al zoom para salir al aire, que es lo que hago siempre, aunque yo la columna la hago los miércoles. Ahí escuché el audio que Lionel le manda a Andy y, a través de Andy, me manda a mí. Fue muy conmovedor para mí conmoverlo a él", dijo Casciari en diálogo con Télam.

Por la mañana, en la emisión de Perros de la Calle, Kusnetzoff había reproducido el audio que le envió el crack rosarino a propósito de la lectura de "Messi y su valija", el día anterior.

"Nos pusimos a llorar los dos cuando escuchamos el cuento. Les quiero agradecer y decirle que nos hicieron emocionar. Anto me mostró lo de Hernán, lo que escribió, cómo lo contó, fue impresionante, nos pusimos a llorar los dos porque es algo muy cierto todo lo que cuenta, muy emotivo y quería mandarle un saludo a los dos", contó el astro.

La crónica completa será publicada en el primer número de Orsai del año que viene y se puede reservar a través de su sitio en internet: https://tienda.orsai.org/revistas/orsai_num_8.