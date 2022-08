Venado tuerto: El adolecente acusado por abuso sexual a la salida de boliche bailable seguira detenido provisoriamente

Javier Prado, definió hoy no hacer lugar a la revocatoria interpuesta por la defensa y definió que joven de 17 años acusado de haber abusado sexualmente con acceso carnal a una adolescente de 16 años en la madrugada del domingo 24 de julio a la salida de un boliche bailable Palo Alto de nuestra ciudad, continúe detenido provisoriamente en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (ex Irar) de Rosario. Además, en su resolución el magistrado reclamó a la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil “la urgente e inmediata” reapertura del Establecimiento Socioeduactivo de Puertas Abiertas, espacio que permanece cerrado desde la asunción del gobierno de Omar Perotti.

Cabe recordar que el hecho fue denunciado por la madre de la víctima en la Comisaría de la Mujer. En tanto, la adolescente fue asistida en el Hospital Alejandro Gutiérrez, donde el informe médico confirmó la existencia del abuso sexual con acceso carnal. Posteriormente, Prado decidió tomarle declaración a la denunciante y las otras adolescentes que acompañaban a la víctima en la madrugada que ocurrió el caso. De este modo, logró rescontruir parte de lo sucedido y, según las primeras investigaciones, el grupo de chicas llegaron al boliche bailable Palo Alto en la noche del sábado 23 de julio, habiendo previamente ingerido una importante cantidad de bebidas alcohólicas.

Con el transcurrir de la jornada, las amigas destacaron que la perdieron de vista para volver a encontrarla cuando se retiraban del lugar en el mismo estacionamiento del boliche. En ese sentido, detallaron que la vieron acompañada de un joven (el acusado) en evidente “mal estado“. A partir de ahí, la propia joven culminó contando que había sido abusada, aunque dijo “no recordar nada“, debido a la alteración que sufría.

CONDENA Y PEDIDO DE REVOCATORIA

Así las cosas, el 1 de agosto por orden del juez de Menores, Javier Prado, personal policial de la localidad de San Eduardo detuvo al joven acusado y en esa misma jornada se realizó la audiencia indagatoria correspondiente. Así, luego que el acusado se negará a declarar, determinó como medida cautelar provisoria, privarlo de la libertad y derivarlo al Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (ex Irar) de Rosario.

Ante dicha situación, la defensa integrada por los abogados Arsenio Omar Domínguez y Héctor José Marchisio, presentaron recurso de revocatoria pidiendo el reintegro de su asistido al núcleo familiar. En ese sentido, solicitaron que el joven siga resiendo en su domicilio bajo la custodia de sus padres, y que se le permitan salidas para terminar de cursar el último año de la Escuela Secundaria, como así también que pueda seguir practicando fútbol en un club de la localidad donde reside (el acusado juega en la Liga Venadense).

De este modo, justifican la petición sosteniendo que de la declaración realizada por la víctima en Cámara Gesell no se desprende la existencia de una violación con acceso carnal sin consentimiento y que no hay evidencias de empleo de violencia o amenaza. Tampoco, para la defensa tampoco existen elementos que demuestren que su asistido, haya inducido o provocado a la víctima a ingerir bebidas alcohólicas

A su vez, indican que no existen riesgos procesales que pongan en peligro o entorpezcan la investigación, ni peligro de fuga, ya que el imputado cuenta con un grupo familiar sólido, estudia en la misma localidad y practica deportes.

En la misma línea, el Asesor de Menores, Leandro Carozzo, concuerda con la postulación de la Defensa técnica por resultar prudentes y razonables los argumentos allí vertidos

Mientras tanto, el Fiscal de Cámaras, Fernando Iván Palmolleli y el abogado Guillermo Benavidez (designado como abogado del Niño) manifestaron con diferentes argumentaciones que “no estan dadas las condiciones para modificar la misma o disponer algún tipo de morigeración“. Entre otras consideraciones, destacan que el delito que se investiga tiene una pena en expectativa elevada; y que existen elementos de prueba, testimonios e informe médico forense para sospechar que el hoy imputado habría participado del hecho.

LA RESPUESTA DEL JUEZ

De esta manera, la respuesta del Juez de Menores, Javier Prado fue contundente y destaca que no están dadas las condiciones para modificar revocar lo determinado o disponer algún tipo de morigeración.

Y si bien acepta que el proceso se encuentra en la parte inicial de la investigación y que restan aún producir muchas medidas probatorias tendientes a avanzar hacia la verdad material, existen evidencias importantes que involucran al acusado en el hecho denunciado. Así, detalla la contundencia del informe médico policial, que demuestra la existencia en la víctima de lesiones que evidencia un presunto abuso sexual con acceso carnal sin consentimiento. También agrega un dato todavía no profundizado en la investigación, esto es la posible participación de otras personas en el hecho, en tal sentido se esperan análisis de ADN.

Otro dato al que acude el magistrado para justificar su decisión es el resultado del examen de alcoholemia efectuado a la víctima, que arrojó resultado positivo (1,31 g/L), siendo que la cantidad de alcohol tolerada en sangre debe ser inferior a 0,5 g/L. Al respecto señala: “Con el alto nivel de alcohol en sangre detectado a la víctima en el examen referido, da por tierra la posibilidad que la joven haya prestado un consentimiento libre, espontáneo y no forzado que permite descartar la calificación legal escogida”. Además, cita las declaraciones de las amigas de la víctima.

Lo cierto es que Prado, en su resolución culmina no haciendo lugar a la revocatoria interpuesta por la defensa y ordena mantener la detención del acusado en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (ex Irar) de Rosario, como medida cautelar de carácter provisorio y hasta tanto se resuelva en definitiva.

Y por otra parte, añade el contundente reclamo a la Provincia para reapertura del Establecimiento Socioeduactivo de Puertas Abiertas, espacio que considera más adecuado para la guarda del adolescente acusado.