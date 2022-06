Cómo saber a qué segmento se pertenece

El Gobierno estableció tres escalas en el sistema de subsidios de acuerdo al nivel de ingresos de los usuarios para la segmentación de las tarifas:

alto

medio

social

Según el grupo económico en el que se encuentre, deberá realizar la inscripción en un registro para no perder el subsidio o se pasará a pagar la tarifa completa.

Según el criterio que se fijó, deberán pagar el costo pleno “del componente energía del respectivo servicio» los siguientes usuarios:

Segmento alto

Quienes tengan ingresos mensuales superiores a 3,5 canastas básicas totales (poco más de $ 333.000).

Quienes posean tres o más vehículos con antigüedad no menor a los cinco años, o aviones o embarcaciones de lujo.

Quienes sean titulares de activos solitarios que exterioricen capacidad económica plena.

Según los cálculos hechos por el Ejecutivo Nacional, el número de usuarios que dejarán de recibir los subsidios en el área metropolitana de Buenos Aires son 921.778 titulares para la energía eléctrica y 760.600 en el caso del suministro del gas residencial.

Segmento medio

Se considera segmento medio a los usuarios que cumplan con los siguientes requisitos:

Ingresos mensuales totales del hogar mayores a 1,5 pero menores a tres canastas básicas, tipo dos según el INDEC;

no tener más de tres inmuebles

no poseer dos o más vehículos con antigüedad menor a cinco años.



Segmento social

Este grupo declara:

ingresos mensuales totales del hogar equivalentes a una canasta básica tipo dos según el INDEC;

tener menos de dos inmuebles o no poseer ninguno

no tener un vehículo con menos de tres años de antigüedad.



Dónde registrarse para no perder los subsidios energéticos

Los usuarios que no quieran verse afectados por la quita del subsidio deberán completar una declaración jurada en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE); dependiente del Palacio de Hacienda, en la que los ciudadanos deberán constatar por qué no deben pagar las tarifas en su totalidad.

Se estima que tan solo un 10% de los usuarios que, pertenece al grupo de mayor ingresos, deberá pagar las tarifas sin subsidios de manera gradual hasta fin de 2022. Asimismo, el Gobierno no tomará el lugar de residencia del titular del servicio, sino que analizará tanto sus ingresos como su patrimonio. Por esa razón, el Ejecutivo implementará el nuevo registro.

Cómo realizar el registro para no perder el subsidio

Para efectuar la inscripción al RASE, los usuarios deberán ingresar a https://www.argentina.gob.ar/subsidios.

Formulario para subsidio de gas y luz

Aparte del formulario online, los usuarios también podrán realizar la inscripción en una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) o en la de las prestadoras de servicios.



Si tengo una asignación, pensión o jubilación, ¿tengo que anotarme al registro?

Todas las personas deberán ejecutar la inscripción al RASE, tanto las que reciben alguna prestación social como Progresar, Potenciar Trabajo o Asignación Universal por Hijo, entre otras.

Las y los jubilados también deberán completar la inscripción para seguir percibiendo los subsidios de luz y gas.



Otros requisitos para hogares con menores ingresos

Domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario registrado en RENACOM.

Integrante del hogar con Certificado de Vivienda (RENABAP).

Al menos un o una integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Al menos un o una integrante posea certificado de discapacidad expedido por la autoridad competente y que, considerando al total de los integrantes del hogar, tengan un ingreso no neto menor a un valor equivalente a 1,5 Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según el INDEC.



Objetivos de la segmentación de tarifas

Según comunicó el Ejecutivo nacional, la nueva medida tiene como objeto redireccionar los “recursos del Estado hacia aquellos hogares de ingresos bajos y medios que requieren de la asistencia estatal para pagar sus boletas de luz y gas”; ya que el 50% de los hogares de mayores ingresos recibe casi el 60% de los subsidios.

Asimismo, busca “establecer un sistema de subsidios equitativo para avanzar hacia un acceso igualitario a los servicios energéticos”.