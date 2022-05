Copa de la Liga Profesional: cómo quedaron conformados los cuartos de final

Cinco eran los equipos que buscaban la clasificación y finalmente avanzaron Defensa y Justicia y Argentinos Jrs, que habían arrancado la fecha cuarto y quinto respectivamente.

El Halcón le ganó a Patronato por 1 a 0 con un gol de Frías desde el punto del penal. Con este resultado, Defensa llegó a los 25 puntos en su zona.

Mientras que el Bicho se impuso a Unión 2 a 1 con los goles de Torren y de MacAllister. Gallegos había igualado momentáneamente el encuentro.

Con estos resultados, ambos se metieron en cuartos porque Newell’s, que comenzó la fecha 14 en la tercera posición, perdió por 3-1 en su visita a Gimnasia, que hizo su parte pero no le alcanzó.

En el otro partido de la jornada, Talleres venció a Sarmiento por 1 a 0, el equipo de Junín, de esta forma, no pudo acceder a la próxima fase.

Los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional se jugarán entre martes, miércoles y jueves de esta semana y los cruces quedaron conformados de esta forma:

Racing vs. Aldosivi

Boca vs. Defensa

Estudiantes vs. Argentinos

River vs. Tigre