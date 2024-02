Demichelis se ilusiona con contar con Borja para el Superclásico: "Creo que puede llegar"

Martín Demichelis, entrenador de River, afirmó que se ilusiona con contar con Miguel Borja para el Superclásico, luego del empate por 1-1 frente a Banfield, en el Monumental, por la sexta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

"Somos muy optimistas de cara al próximo partido. Lo vamos a preparar con muchas ganas, optimismo y divertimiento. Dentro de lo malo, tuvimos la grata noticia de que la lesión no es tan grave", dijo sobre el delantero colombiano, goleador del equipo que se perdió el duelo con el Taladro por una molestia muscular de pequeño grado en el aductor izquierdo.

A su vez, dijo que el goleador (quien lleva seis tantos) es "el primer optimista" y que lo evaluarán durante toda la semana para saber si está a disposición para el Superclásico, que se disputará el próximo domingo en el Monumental. Nosotros lo estamos acompañando, creo que puede llegar al partido. Después se verá cómo entrena y eso nos va a ayudar a tomar una decisión más certera. Lo bueno es que él se va a meter en la pelea", afirmó.

Qué dijo Demichelis del escándalo de los penales contra Atlético Tucumán



Martín Demichelis fue consultado sobre el escándalo por los penales errados de Esequiel Barco, quien desobedeció sus órdenes y falló en dos ejecuciones (NdR: se repitió el penal por invasión del área en el primer intento, que atajó el arquero del Decano) en el último encuentro. A su vez, negó categóricamente haberse peleado con el mediocampista en el vestuario.

"Es divertido, es parte de nuestra cultura. El día que me tenga que pelear con un jugador, antes de hacerlo, me voy a mi casa. Me puedo equivocar muchísimo como entrenador, pero antes de pelearme me voy a mi casa. Todo lo que dicen, pierden tiempo. Y sigo viviendo en Libertador", expresó.