MARÍA TERESA: Encontraron cachorros recién nacidos en una bolsa, dieron con los dueños y los llevaron a la Justicia.

En comunicación telefónica con Zulma, dueña de una Forrajería y quien se hizo cargo junto a otras personas del pueblo de este accionar.

Como comenzó.

"Los chicos encontraron una bolsa de residuos en la que había dentro 9 perritos, con el cordón umbilical aún y dos días de vida." El parque donde encontraron la bolsa es el Kirchner de la ciudad de María Teresa. Se comunicaron por teléfono con Zulma, la dueña de la Forrajería, "No sabían qué hacer y ellos no los podían tener. Fue un desafío. En primer instancia les dije que no tenía lugar y que era complicado." Contó Zulma.

Luego les dijo que si y comenzaron a alimentarlos a jeringas. Zulma cuenta que recibió la donación de un comercio, ayudándola con Leche Deslactosada para que le diera a los cachorros.

El cuidado.

"Enseguida llamé a "La Protectora", que es en realidad un grupo de personas del pueblo que se dedican a ayudar a la comunidad, a hacer operativos con perros que están lastimados, con perros abandonados, les dan lugares de tránsito y ayudan a la gente con la castración."

"Me encontré con 9 perros y con mucha gente que me vino a ayudar a alimentarlos, con gente que incluso se los llevó a su casa para criarlos a mamadera, con todo lo que eso implica." Señala Zulma agradecida con la respuesta de la comunidad.

La dueña de la perra.

"Todos sabemos que los cachorros necesitan el calostro de una mamá, por el otro lado, había una perra que había dado a luz, que tenía que amantar y si esto no pasa, a los perros les da mastitis, se infectan y por ende, se mueren."

Sin dejar de lado la indignación que se sintió hacía la persona que abandonó a los cachorros. "Hay gente acá del pueblo que está cansada de esta situación."

Entre el boca a boca, la ayuda de las cámaras de seguridad de la Comuna y las de vecinos particulares se pudo llegar a la dueña de los cachorros. Quien, se quedó con 5 de los cachorros y recibiendo la colaboración en alimentos para la perra.

"Uno lo hace porque quiere, no es una obligación." Menciona Zulma aclarando que la persona cuenta con los medios suficientes para ocuparse de la situación.

Denuncias.

Para acceder a las cámaras de seguridad de la Comuna hubo que hacer una denuncia utilizando la Ley 14.346 sobre maltrato y actos de crueldad animal.

"Pensé que eso ya estaba solucionado y ayer estaba trabajando en mi local, apareció esta señora a exigirme que las chicas no iban a llevarle más la comida, que había que solucionarlo y que ella a los perros no los quiere."

"Yo sabía que esto no era así porque las chicas van una vez por semana."

Zulma muy indignada con la situación que le presentó la mujer, "Es horrible que te vengan a maltratar cuando le querés dar una mano, tienen la cara como fierro."

"Hoy al mediodía voy a hacerle otra denuncia, hay un Abogado que nos asesoró y la Comisaría, por esta situación toma la denuncia, la carátula de la causa es por Maltrato Animal. Yo creo que sanciones o multas hay, es lo que correspondería."