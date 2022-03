Lisandro Vaccaro y Verónica Elisei en la Apertura del 35° periodo de Sesiones.

Lisandro Vaccaro desde juntos por el Cambio.

"Siempre apuntando a la función del Concejo, esta función de control hacia al órgano ejecutivo y también de acompañamiento. Como siempre lo hemos planteado, con aciertos y con errores también hemos acompañado, hemos generado gobernabilidad, a veces marcando diferencias lógicas porque pertenecemos a fuerzas políticas distintas y además porque como ciudadanos tenemos visiones distintas. Yo creo siempre que el debate debe ser enriquecedor y debemos pensar en los cañaseños."



"Rescato las últimas palabras en el discurso del intendente de hoy cuando estableció que todos queremos trabajar para la comunidad toda. Ese es el mensaje que siempre nos ha movilizado como bloque y desde lo personal siempre he tenido un camino de diálogo, hay veces que se ha roto y hay veces que ha sido fluído."

"Siempre hemos apuntado a la gobernabilidad porque creemos que y respetamos la división de poderes asique hemos acompañado, seguiremos haciendo lo propio ese año. Tenemos una visión de cercanía con el vecino, tratamos de trasladar los reclamos de los vecinos y siempre es bueno aclarar que esos reclamos los ejecutan las distintas áreas del municipio pero nosotros mediante la minuta de comunicación tenemos esa herramienta legal para transmitir ese reclamo. Es una de las funciones del Concejal, tiene que ser una persona activa."

"Tenemos algunos temas pendientes, trascendentales para la ciudad en los cuales estamos trabajando más los proyectos propios que siempre van surgiendo, durante el año los iremos presentando."

Verónica Elisei.

"Ser Concejal es una experiencia enriquecedora, me siento súper cómoda con mi equipo de trabajo y con venir al Concejo también, esto de la charla y el dialogo; me gusta esto de que nos juntemos y realmente controlamos. No significa que estemos siempre en contra. Nos sentamos, controlamos, analizamos y después exponemos. Lo que está bien, esta bien y lo que no tratamos de charlarlo y consensuarlo. Damos nuestro punto de vista."