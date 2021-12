El gobernador Omar Perotti, recibió este lunes a diputados y senadores nacionales. El encuentro tuvo como eje la situación de inseguridad en la provincia, como también, la necesidad de una reestructuración en la justicia federal, principalmente, con la ocupación de cargos vacantes de las Cámaras.

Tras el encuentro, la senadora Carolina Losada dio detalles de la reunión "Le pregunté al ministro Lagna (Jorge) sobre la ejecución del presupuesto de Seguridad y me dijo que había sido hasta ahora del 50 por ciento. Eso me parece que es algo grave. Le pedí explicaciones y refirió a la pandemia", comentó.

En la misma línea, el senador Dionisio Scarpin resaltó que "ante una crisis de esta magnitud toda instancia de dialogo es buena y eso es lo que prima en el día de hoy. Respecto a la reforma de la Justicia quedamos en volver a juntarnos para tratar de consensuar un proyecto común para la provincia de Santa Fe. Que el proyecto no sea de un legislador ni otro, y tampoco del propio Gobernador y creo que es lo más positivo que nos llevamos hoy".

El diputado Mario Barletta también estuvo presente y como evaluación mencionó: "Lo que necesitamos es un plan integral que no solo sea una reforma. Planteamos cómo llevarlo adelante: primero, declarar la emergencia nacional en el tema seguridad en Santa Fe. Esto facilita recursos económicos y tiempos. Y en este contexto hay que analizar dos aspectos fundamentales. Uno que tiene que ver con la reestructuración del sistema judicial y otro, con lo que se denomina inteligencia criminal".

Por otra parte, el diputado Federico Angelini, con tono crítico apuntó: "Nosotros lo que vemos es que pasaron dos años y estamos cada vez mas lejos del orden y la paz; vemos que se perdieron dos años. Que tuvimos un ministro de Seguridad (en relación a Marcelo Sain) que lo único que hizo fue atacar y denigrar a los santafesinos; y no trajo ningún tipo de resultado".

"Creemos que el Gobierno provincial no tiene un plan. Si bien sabemos que la pandemia hizo más lento los procesos, tiene que haber un plan, y eso no se ve. Hubo cambios de ministros, ex ministros que se encargaron más de descalificar, agredir, insultar que trabajar, eso tiene consecuencias. Hay que tratar de revertirlas pero es tarea del Gobierno provincial, nosotros vamos a acompañar desde nuestro lugar", señaló el diputado Enrique Estévez.

Por el lado del Gobierno, el ministro de Gestión Pública Marcos Corach puntualizó que "el Gobernador anunció que mañana se estaría reuniendo con el Procurador General, para ver cómo avanzar con el tema de la Justicia Federal".

Respecto a las declaraciones de la oposición que criticaron haberse ido de la reunión "sin un plan", el funcionario manifestó: "Tanto el Gobernador como el ministro de Seguridad expresaron las dificultades en las que nos encontramos; el nivel de inversión previsto en los próximos meses para seguridad. Algunos debates surgieron, y fueron todos ampliamente contestados".