Facundo Pigozzi "Estamos con mucho trabajo previo para una carrera donde tendremos 7 autos presentes"

En el marco de la preparación para la 7° fecha del campeonato 2020-2021 que se correrá en Funes éste fin de semana.

"Estamos con mucho trabajo previo para una carrera donde tendremos 7 autos presentes. Tuvimos que hacer un cambio de motor a último momento en uno de los autos porque no nos gustaba la performance que estaba teniendo, trabajado como siempre y apostando al Rally Santafesino CDA que día a día crece y va para adelante"

En este caso el equipo llevará 3 autos clase N3, 2 de la clase N2, un auto de Clase A y uno de NZ. "Vamos a estar bien parados el fin de semana."

En cuanto a la experiencia en Funes "Ya habíamos corrido en Funes mucho tiempo atrás, es un rally en el cual se espera mucha gente por parte de la Municipal, aparentemente el Súper Nocturno va a ser un boom para Funes, en una zona muy céntrica. Va a atraer mucha gente como así también va a haber que tomar los recaudos en seguridad de lo que ya se ocupó la Municipalidad de Funes."

"Venimos de Los Molinos y fuimos al Federal también, los autos están en un nivel muy bueno y están funcionando bien, nos falta redondear algunas cosas en algunos autos pero estamos siendo competitivos, que es lo que queremos lograr carrera a carrera. En el Federal se pudo lograr el objetivo que era volver a ganar en el N7 y la general, que es algo muy importante para el equipo."

Como director de equipo "Siempre charlamos con el equipo, obviamente cada piloto toma su decisión pero mi mentalidad siempre fue salir a ganar carreras y no plata. Siempre trato de no exigir pero si proponerle al piloto que salga prime a prime a dejarlo todo y a tratar de ganar la carrera. Prefiero que me traigan el auto en una bolsa y no un 3° puesto."

"En ésta carrera se reincorpora el auto que estaba corriendo Juanpi Aquile propiedad de Fran Martino, que se lo vendió a los chicos de Santiago del Estero Gabriel y Mauro Janovich, ese auto se repasó completo de nuevo y se hizo NZ, otro auto que pusimos en marcha es el de Bernardo Pairó. Al haber tanta gente que quería alquilar en Funes y no tener auto, tratamos de trabajar y poner ese auto en marcha también."