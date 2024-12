Después de las bombas de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa por sentirse maltratado durante la convivencia en Uruguay, Hernán Crespo habló nuevamente de la mala relación que tenía con el Loco y aseguró haber sufrido a lo largo del proceso en el representativo nacional distintas “faltas de respeto” de parte del entrenador, que derivaron en su renuncia a la Selección Argentina, algo que contó por primera vez.

“Nunca se supo y lo voy a contar por primera vez”, arrancó Crespo en una entrevista con Juan Pablo Varsky y siguió: “Vamos a jugar a Brasil, que Ronaldo hace tres goles de penal (2 de junio de 2004, por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas), está (Javier) Saviola, está (Carlos) Tevez... ‘Hernán anda a jugarme de 7’. Saviola y Tevez, divinos, pero estaban arrancando. Si yo tuve que esperar, ahora era yo. Ellos van por afuera, no yo. (Pensaba) En mi cabeza. Hay que ir a fuera, fui afuera”.

“Perdimos 3-1, volvemos y vamos con Perú. ‘Hernán, afuera’. De 11. Jugaba Carlitos en el medio. 0-0. Tenía una moto, quería matar a todo el mundo. Ahora que me tocaba a mí, no me estaba respetando. Vamos al vestuario, yo sentado, viene Marcelo y se me sienta. Yo, nada. Me viene a hablar, no voy a repetir lo que dijo. Me insulta valorándome. ‘Antes..’ y me insulta, ‘ahora sos un tipo maduro’. Me falta el respeto. Lo miré, me miró, agachó la cabeza y se fue. Voy derecho a las duchas, gritando… El profe (Luis) Bonini, Claudio Vivas, calmándome. No aguanté más esa situación”, siguió relatando el ex delantero sobre el hecho que, horas después, derivaría en su renuncia.

Crespo contó que Bonini lo llamó esa misma noche para ver si estaba más tranquilo, a lo que le respondió que no; el profe le dijo que Bielsa quería hablar con él y así fue que se reunieron al día siguiente en el predio de Ezeiza.

“Nos juntamos en un cuarto. Lejos de pedir perdón, redobló”, recordó el ex delantero y contó qué le dijo al Loco en ese momento: “Es tan grave todo lo que viene haciendo hacia mi persona, todas estas faltas de respeto en años, que se culminó con hoy. Fue tan grande que voy a dejar de lado lo más grande que me pudo pasar en la vida, que es jugar con la Selección. No vengo nunca más a la Selección mientras esté usted".

Crespo expresó que Bielsa en ese momento le pidió que pensará su decisión, a lo que respondió: "'No tengo nada que pensar. No voy a tolerar la falta de respeto. No voy a tolerar la falta de respeto hacia mi persona'. Y ahí renuncié. La Selección va a la Copa América (pierde en la final con un gol de Adriano), gana los Juegos Olímpicos, renuncia Bielsa y esto nunca se supo”.

El doble 9, la figura de Batistuta y el origen de los roces entre Crespo y Bielsa

Una de las situaciones que marcó el paso de Marcelo Bielsa por la Selección Argentina fue la falta de flexibilidad a la hora de poner al mismo tiempo en la cancha a Gabriel Batistuta y Hernán Crespo, algo que originó los primeros roces entre el surgido en River y el Loco.

En la nota con Clank, Crespo recordó el día que Bielsa lo fue a ver a Parma y en esa charla le planteó que, en caso de no poder competir de igualar a igual con Batistuta, una de las grandes figuras de la Selección en ese momento, prefería que no lo llamara.

“Cuando llega Bielsa a la Selección pasa este año de Parma: goleador, afianzado, ganamos la Copa UEFA, la Copa Italia, haciendo goles en finales… Ya tenía un recorrido. Me viene a visitar a Parma, me empieza a explicar ‘yo juego 3-3-1-3’, me muestra los esquemas. Me habla, me habla, me habla. Y me dice ‘donde querés jugar’. Acá en el medio, le respondo”, relató el ex delantero.

Crespo recordó que en ese momento Bielsa le preguntó en que otra posición podía llegar a jugar en caso de no ser de 9 y ahí es cuando le termina planteando su pensamiento: “Si Bati tiene que jugar porque se llama Batistuta y siempre va a ser así, no me llame a la Selección. Si va a jugar por apellido, no me llame. Si vamos a competir, no tengo ningún problema. No me tiene que garantizar ningún minuto. Hay que tener coraje para poner a Batistuta en el banco. Si vamos a competir, vamos a competir, sino, no me llame. Si hago las cosas bien, quiero que mantenga su palabra y si gano la competencia, que voy a jugar".

"No cumplió", apuntó Crespo y recordó la situación que se dio antes del debut en el Mundial de Corea-Japón 2002, en el que la Selección Argentina quedó eliminada en la primera ronda: “Último entrenamiento antes del partido con Nigeria, titular. Media hora antes llama a un grupo de jugadores, todos sentados, y dice: ‘Ustedes van a ir al banco’. ¿A mí me está sacando? Qué más tengo que hacer para jugar de titular en un Mundial. No le creí más”.

“Cuando terminó el Mundial 2002 lo volvimos a aclarar”, expresó Crespo y manifestó qué le dijo a Bielsa en ese momento: “La Selección está por encima de los nombres y los hombres, yo a usted no le creo más, pero si me llama estoy porque la Selección está por encima de todo. Así fue hasta que termina renunciando”.

Varios años después, cuando dirigía a Leeds de Inglaterra, Bielsa recordó el momento en el que dejó a Crespo fuera de los titulares en el debut de la Selección Argentina ante Nigeria y le pidió disculpas: "Sé que lo defraudé. Yo aprendí ahí para siempre algo que ya sabía. Si usted a su hijo hoy lo engaña para que consiga algo como producto de esa fortaleza momentánea y artificial, va a resolver el problema de esa hora, ese día. El error que cometí ese día para captarlo fue decirle que era definitivamente así, cuando no lo pensaba verdaderamente".

Luego de esas declaraciones del Loco, Crespo le respondió por medio una extensa carta en la que aseguró: “Marcelo: sus disculpas me hicieron rebobinar 14 años de un dolor que aún tengo adentro. Fue una tremenda decepción sentirme engañado por un líder como usted. La tristeza fue tan grande como la estima que yo le tenía. ¡Muy duro!"

Crespo afirmó haber perdonado a Bielsa por la mentira, pero está claro que la herida sigue abierta y hoy, por primera vez, al recordar esa situación contó el momento en el que había decidido renunciar a lo que más quería: la Selección Argentina.