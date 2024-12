El futuro de Juanfer Quintero es una incógnita. Después de finalizar la temporada con Racing y volver a su Colombia natal, el volante hizo un posteo que encendió las alarmas ya que pareció una despedida, mientras que la vuelta de Marcelo Gallardo a River provocó que se volviera concreta la posibilidad de un regreso a la institución con la que ganó la Libertadores en 2018 ante Boca. Sin embargo, no son las únicas opciones que baraja el futbolista de 31 años.

El delicado momento de salud que atraviesa Johana Osorio, la pareja de Juanfer y madre de sus hijos, hace que el futbolista baraje la posibilidad de volver a su país, sumado a que sueña con ser campeón con Independiente Medellín, el club de sus amores en el que jugó 36 partidos y marcó 15 goles en 2017.

De esta manera, Quintero podría alejarse de la Academia, más allá de que tiene contrato con la institución hasta diciembre de 2025 y la nueva dirigencia, encabezada por Diego Milito, que asumirá este jueves, ya le hizo saber la intención de seguir contando con él, mostrándole el proyecto que tienen pensado con Juanfer como una pieza clave y, según trascendió, de ambos lados quedaron con buenas sensaciones.

En sus redes, el nacido en Medellín estuvo bastante activo en los últimos días y entre sus otros posteos le dedicó un mensaje al Muñeco, ya que escribió: "Mi viejo hermoso" (el propio Juanfer contó que su hija le dice abuelo y él definió como "un padre"). Este martes se acordó de Gustavo Costas: publicó en sus historias una foto besando la Copa Sudamericana junto al DT y se sinceró: "Gracias también viejito, hicimos historia juntos".





El deseo de River para sumar a Juanfer Quintero

En River quieren contar con Juanfer para el 2025. Aún no aceleraron por la situación familiar que afronta, pero Gallardo considera que lo necesita más que nunca en el plano futbolístico; sabe lo que le puede aportar en el marco de un plantel deslucido y que no tiene un jugador de esas características. Por eso, harán el intento y lo van a ir a buscar, aunque por ahora en Núñez manejan un perfil bajo y no accionaron a fondo.

El propio Juanfer ya dijo que sueña con vestir lo colores del Millonario por tercera vez e incluso retirarse con esa camiseta, pero habrá que ver que decide en estos días alejado de la pelota, porque ofertas de distintas partes no le faltan.