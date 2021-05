El Municipio encara un plan de reciclaje, con expectativa de generar conciencia sustentable

Los encargados de explicar a Novedades del Sur el funcionamiento de “Yo Reciclo”, fueron el secretario de Servicios Público, Cristhian Ronconi y la representante del área de Espacios Verdes y Arbolado Público, Clara Rodriguez, que detallaron que se reacondicionará el Galpón 3 del FF.CC. para convertirlo en el Centro de Almacenamiento Municipal (CAM) donde recepcionarán los materiales para un posterior tratamiento de reciclado.

A su vez, se instalarán tres 'Puntos Verdes': uno en el Prado Español, otro en la plaza de barrio Fonavi y el último en la plaza “Malvinas Argentinas”, que se suman a los 19 canastos PET ya instalados en diferentes sectores de la localidad.

“El objetivo del proyecto será impulsar en Villa Cañás el reciclado de todo aquello que desechamos en lugares que no se debe y mediante este programa que pueda ser reutilizado”, describió el secretario de Servicios Públicos, Cristhian Ronconi sobre el plan de sustentabilidad que busca también concientizar a la sociedad en cuanto al reciclado.

“La idea también es que la gente reduzca la cantidad de residuos y además reutilice parte de lo que a veces descartan y todo que sea desechable poder reciclarlo. Esos materiales que serán llevados a estos lugares, los clasificamos y trasladamos a a los centros de reciclaje para su tratamiento”, explicó Clara Rodríguez, desde el área de Espacios Verdes y Arbolado Público.

Y agregó: “En los puntos verdes van a poder llevar papel, cartón, latas y plásticos que no sea PET (material 100% reciclable que se usa principalmente en la fabricación de botellas), y vidrio”.

A su vez mencionó que seguirá funcionando el punto de recolección de Ecobotellas y éstas también pueden llevarse a los 'Puntos Verdes'.

“También vamos a reciclar aceite vegetalizado, residuos electrónicos y neumático fuera de uso (proyecto enviado al Concejo)”, dijo Rodríguez.

“Los nuevos puntos de recepción de estos recursos nos permitirá llegar a más lugares dentro de la ciudad, lo que no quita que se puedan seguir colocando más a medida que más vecinos se adhieran al proyecto”, amplió Ronconi.

Por su parte, Clara Rodríguez pidió que los materiales que acerquen a los diferentes lugares “deben estar limpios y secos porque no podremos lavar cada residuo”.

“Además avanzaremos en la valoración por parte de la sociedad de la formación de compost, a través de la capacitación”, indicó la funcionaria municipal.

Reuniones con instituciones

Respecto al comienzo de “Yo Reciclo”, el secretario de Servicios Públicos, comentó que “esta semana comenzamos con la fabricación de los 'Puntos Verdes', y ya comenzaremos una primera reunión con las instituciones para ver en qué están trabajando cada una para poder adaptarnos. También tendremos encuentros con los mayores productores de residuos que son las empresas, comercios para explicarles el proyecto y poder disponer del material que generan y aplicarlo al programa”.

“Creo que es un proyecto que tenemos que sostener y toda sugerencia será bienvenida”, consideró.

Funcionamiento del programa

“El material va a llegar al CAM, donde será clasificado por un empleado municipal que estará en el lugar para recibir lo que lleven, luego ese recurso se compacta y se entrega al centro

de reciclaje”, señalaron sobre la metodología a implementar.

En cuanto a la compensación económica que reciben, detallaron que en el caso de los residuos electrónicos se hacen cargo del costo del transporte y el municipio abona por kilo de residuo; respecto al aceite vegetalizado “no hay ganancias ni egresos, el ente que lo colecta va a trabajar con los grandes productores de este residuo y ellos mismos distribuyen los recipientes en los locales”.

Respecto a los demás materiales, si hay una distribución económica es destinada al programa o a mantenimiento y reformas de espacios verdes de la ciudad.