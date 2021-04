Perotti pinchó nuevamente a la gestión anterior

“Estamos abriendo los sobres acá, delante de ustedes, porque cada una de las licitaciones que abrimos cuenta con los recursos para hacerla", dijo el gobernador Omar Perotti este lunes al encabezar un acto de presentación de ofertas para la construcción de obras hídricas en la ciudad de Pérez, en un claro mensaje hacia el socialismo, que acusó a la actual gestión de "discrecionalidad" en el reparto de las obras.

"Lo que nos interesa es que esté la obra, que se pueda resolver el problema, que alivie a esta parte de la cuidad y, fundamentalmente, que la gente recupere la confianza”, agregó el mandatario santafesino.

Como lo hizo durante la asunción de su cargo en la Casa Gris, Perotti cargó las tintas por la falta de recursos para iniciar obras que habían sido licitadas en los meses finales de la gestión de Miguel Lifschitz, mientras valoró el buen ritmo en la ejecución de los trabajos en toda la provincia, pese a la austeridad del presupuesto comparado con tiempos anteriores y a la crisis económica derivada por la pandemia.

"No tenemos los bolsillos grandes como los payasos, pero en otras épocas hubo bolsillos de payasos y no se pudo hacer una obra de estas características. Cuando se puede se dice que sí y se hace. Y cuando no se puede se explica por qué y se buscan las formas de resolverlo. Estamos resolviendo muchas de esas cosas aún en medio de la pandemia”, sostuvo el gobernador.

“Permanentemente decimos que no nos obnubila la resolución de la gran obra o el gran monumento que sea visible y recordado; lo que nos interesa es que lo recordado sean las miles y miles de pequeñas obras que nos cambian la vida a cada uno los santafesinos y santafesinas”, expresó Perotti.

Finalmente, dijo que “son obras que muchas veces se dejan de lado porque hay que enterrar caños y eso no se ve; se prefieren poner los recursos en otro lado donde se pueden mostrar, pero que no generan cambios en el día a día de los vecinos”. Y cerró: “Tenemos un muy buen ritmo de obra en todo el territorio provincial y eso nos permite generar empleo”.