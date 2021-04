Negri: "No podemos tener un presidente que se enoje y se convierta en barra brava"

Mario Negri, entre otros dirigentes de Juntos por el Cambio, se refirieron a Alberto Fernández vía Twitter luego de que él diera declaraciones radiales donde habló sobre el comunicado del bloque Político sobre las medidas de restricción.

"No podemos tener un Presidente que se enoje y que se convierte en barrabrava. Si hay una segunda ola no hay que repetir errores del 2020. Desde Juntos por el Cambio hemos dicho es que hay que ser cuidadoso y equilibrado con las restricciones. Alberto Fernández debería dar confianza, no gritar", escribió en su cuenta de Twitter el jefe del interbloque.



El ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, también habló vía la red social donde apoyó a su compañero de partido sobre no volver a cometer los mismos errores del 2020 sin embargo sostuvo que "en unmar de incertidumbre y preocupación no hay lugar para chicanas".

"Leí el comunicado (de Juntos por el Cambio). Era impactante, se oponían porque sí. Me quito el traje de Presidente, me visto de ser humano, y no me es grato ver chicos contagiados, que se pasan la botella de cerveza que estoy haciendo no es más que lo que hace el mundo”, sostuvo el Presidente en diálogo con una radio, dichos que respondieron hoy desde la oposición.

Seguido sostuvo: “Ayer un imbécil me llamaba dictador. ¿Cuál es la dictadura? ¿Cuidar a la gente? Miren los números, 20 mil casos. Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas o una muy mala persona. Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. Por favor, cómo pueden pensar semejante barrabasada. Si tengo que perder una elección por esto la pierdo”.