Diego Milardovich: estoy sorprendido por estas decisiones que tienen un condimento de torpeza política.

"Fue sorpresivo para mi también, el día lunes el intendente Chiarella me convoca a su despacho, teníamos muchos proyectos y actividades planificadas, y me dice que quería que diera un paso al costado de la gestión, con sorpresa le pregunte si había cometido algún error en el desempeño de mi función, me dice que no, que siempre mi desempeño fue impecable, que ésto se debía a posicionamientos políticos que yo había tomado.

Mi postura esta lejos del kirchnerismo y lejos del PRO, si bien con Leo venimos desde el mismo espacio, de Enrico, yo hace un año que no participo mas en ese espacio.

Me dice que presente la renuncia, siendo que no era por mal desempeño en mi función, le dije que no iba a renunciar, que tome las medidas que tenia que tomar ante esta situación".

