Locomotora Castro encontró al ladrón que lo había robado e hizo justicia por mano propia

Jorge Locomotora Castro tomó justicia por mano propia. Cuando se dirigía a su gimnasio de Temperley se cruzó a un ladrón que le robó hace algunos días y sacó a relucir su experiencia con el boxeo. "Lo llené a trompadas", contó el Roña, quien descargó su bronca por el asalto que había sufrido la semana pasada y que informó a través de las redes sociales.



“¿Querés que te diga la verdad? Lo agarré y lo cagué bien a trompadas. Nadie lo sabe, no lo quise comentar. Lo encontré enfrente de mi negocio", relató Locomotora en charla con el ciclo radial Planeta 947. "Cuando me vio, se c... y se meó. Ahí le dije «vos fuiste el que me robaste». «Perdoná, Roña», me decía. Me desahogué con este bolu... cuando lo agarré”, agregó.

Locomotora no está con miedo de que los asaltantes cobren venganza: “Tienen que tener h... para venir a buscarme de nuevo porque ellos saben que yo ayudo a todo el mundo y soy bueno con todos. Yo tengo un comedor, reparto ropa, alimentos no perecederos y recibo donaciones”.

A Castro lo habían interceptado en la calle dos delincuentes armados. Según contó , los ladrones le sacaron el teléfono y plata y él no pudo hacer nada porque lo estaban apuntando. Luego, en una publicación pidió que se lo devolvieran porque contaba con mucho contenido de valor afectivo.