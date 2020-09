ANSES: Quiénes están inhabilitados para comprar dólares

En el marco de las medidas para intentar domar el dólar, que incluyen un endurecimiento del cepo cambiario, el Gobierno determinó que los beneficiarios del IFE y otros planes sociales de ANSES no podrán comprar dólares para atesoramiento, de acuerdo a las nuevas normas cambiarias fijadas el martes por el Banco Central.



La normativa especifica que quienes reciben ayuda alimentaria y quienes no tengan ingresos comprobados estarán impedidos de abrir nuevas cuentas en dólares, mientras que quienes ya las tengan no podrán hacer nuevas compras. La norma busca evitar que el dinero que la ANSES vuelca en medio de la pandemia no dañe a las reservas de la autoridad monetaria al aprovechar la diferencia entre la cotización oficial y la paralela. También que personas con ingresos abran cuentas para familiares a cargo o terceros con el fin de duplicar el cupo mensual.

A raíz de esto, la ANSES informó que se encuentra activa la dirección web http://servicioswww.anses.gob.ar/censite/. "En dicha página las distintas entidades bancarias, como así cualquier persona física o jurídica, pueden consultar si es beneficiario de un plan social", explicó el organismo en un comunicado.

Y añadió: "Dicha base de datos está permanentemente actualizada por la ANSES a los fines de garantizar de una manera precisa el servicio. El trámite web se efectúa de manera completa entre los 30 y los 45 segundos de iniciado el mismo".

Los detalles de las trabas para que beneficiarios del IFE, la Tarjeta Alimentar y otros beneficios sociales son parte de la Comunicación A 7105 del BCRA que establece criterios de verificación de los ingresos de las personas que abren cuentas bancarias en dólares o usan las que ya tienen.

Así, el BCRA estableció que los bancos deberán consultar a la ANSES antes de abrir una cuenta en dólares. Si la persona titular es beneficiaria del IFE y otros planes sociales no podrá abrirla. Tampoco si no tiene ingresos registrados, con lo que se busca evitar estrategias que se emplearon en los últimos meses para acceder a más dólares. Por ejemplo, que en una familia en la que no todos los integrantes tengan ingresos se utilice varias veces el cupo de u$s200, con la apertura de cuentas a familliares a cargo. O que se creen nuevas cuentas de “coleros digitales” que no tienen ingresos registrados y prestan el cupo a terceros.

Asimismo, la norma establece además que en el caso de cuentas bancarias con dos titulares se impedirá que se utilice dos veces el cupo mensual de u$s200.

Las trabas pesan también sobre quienes ya abrieron cuentas bancarias en dólares y perciben planes o no tienen ingresos. Ante una nueva acreditación de dólares -salvo que provenga del exterior, por ejemplo una remesa- los bancos deberán cruzar datos con ANSES de la misma forma que antes de abrir una cuenta nueva. Las cuentas ya existentes no se pueden cerrar. Pero, por esta vía, el Central impide que usen el cupo mensual de USD 200 para ahorro.



