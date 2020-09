El FBI interceptó una carta con veneno dirigida a Trump

La información fue brindada por un oficial a The New York Times. Sin embargo, hasta el momento no está claro cuándo interceptaron el sobre, si fue antes de que llegara a la sala de correos de la Casa Blanca o si ya estaba en la residencia presidencial de los Estados Unidos cuando fue identificado el peligro.

Por otro lado, informaron que los investigadores creen que el paquete fue enviado desde Canadá. No obstante, el FBI continúa trabajando para rastrear quién lo envió y determinar si otros sobres han sido enviados a través del sistema postal.

El ricino, que es parte de los residuos que se producen cuando se fabrica el aceite de ricino y no tiene ningún antídoto conocido.