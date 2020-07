Ariel Zancocchia, Jefe de la Unidad Regional VIII

Amablemente se tomó un tiempo, para hablar con Oscar Andrés Canavese y aclarar sobre la situación policial en Santa Isabel.

Los hechos sucedieron el domingo 12, a las 5 de la mañana aproximadamente ingresa un Fiat Palio color blanco a la localidad, personal que estaba en la garita sanitaria da cuenta a la Comisaria, el móvil estaba recorriendo las calles, la oficial de guardia les dice que habían ingresado 4 masculinos, en actitud sospechosa, es fácil ver si la policía trabajó o no, porque le manda un mensaje de WS, diciendo que preparen chaleco y la escopeta que la pasaba a buscar, queda en la guardia la sub jefa de la Comisaria, Carina Duran, la misma recibe un par de llamadas del presidente comunal, diciendo lo mismo que había informado la persona de la garita.

El móvil da vuelta en la comunidad, no ubica el vehículo, ingresa a la comisaria 6,45 aproximadamente, vuelve a salir con otro personal que tomaba la guardia, y a las 9,15 logran la aprehensión de 3 personas, lo llevan a la comisaria, se averiguan antecedentes, no tenían documentación encima, si se los ficha a los 3, no era una causa grave como para dejarlos detenidos.

En el transcurso que las personas estas estaban en la Comisaria, se hace presente el Dr. Del Grecco,, denunciando un robo con privación ilegitima de la libertad, a él y a su esposa, a las 9,30 ingresaron 2 masculinos a su domicilio, ambos con armas de fuego, los redujeron y los precintan, le roban dinero y objetos de valor.

Esos fueron los hechos, a raíz de ésto la comisaria comienza una investigación, se les da cuenta a Fiscalía, los dos hechos, el del Fiat Palio y el robo. Se poner a trabajar con la Agencia de Investigación Criminal, con asiento en Venado Tuerto.

A raíz de las investigaciones se da con la banda que había ingresado a la casa del Doctor, son los mismos que detuvo este fin de semana la Justicia Federal, en los allanamientos que son de público conocimiento.

Respecto a las declaraciones de la Diputada Orciani y del Pte. Comunal Raverta, creo que fueron muy apresuradas, lo único que se logra es llevar confusión al vecino, porque si hay un hecho delictivo se llama a la policía, entre todos tenemos que trabajar, la municipalidad tiene que aportar lo suyo con iluminación, cámaras si las pueden poner, mas cuando el hecho ocurrió el domingo, a mi el lunes, me mandan una nota firmada por la Diputada Orciani y el Pte Comunal, donde me dicen todas las irregularidades, son hechos graves, así en papel y en frío son hechos graves, le di intervención al asesor legal para que se inicie un sumario administrativo para investigar estos hechos y a la vez se judicialice con el MPA, porque leyéndola había un montón de delitos, cometidas por parte de la policía. Lo resolverá la justicia, a mi entender la policía actúo. Hay varias pruebas que así fue, los mensajes de WS, el GPS del móvil, por eso fueron muy apresurados en decir estas cosas y en la forma que lo mediatizaron, la misma nota que me mandaron a mi, es la misma que enviaron al MPA y a mi Jefe, es la misma nota que sacan en todos los medios de comunicación.

También el Presidente Comunal llama en forma no muy amable a la Sub Jefe, que es una mujer y vive allí en el pueblo, recriminandole porque no les dan la novedades, las novedades no se le dan al pte comunal, se le pasan al Jefe de Policía, a Fiscalia y al Superior del Ministerio de Seguridad. Son poderes totalmente independientes, las investigaciones no tienen porque saberlas, de última tiene que llamarme por TE a mi, preguntando como va la investigación, tiene mi Te celular, he tenido varias reuniones con él, incluso me ha pedido el relevo del Jefe y la Sub jefe de la Comisaria, y yo no considero que deba ser así, mas aun que en Santa Isabel no tenemos hechos delictivos que se sucedan diariamente y que la policía no trabaje, los hechos que hubo fueron esclarecidos, el más lamentable fue el homicidio.

En la marcha que se hizo por el homicidio, el pte comunal dijo a los medios que había pedido la remoción de las autoridades policiales y que muy pronto habría novedades. Eso tiene mas tinte personal que otra cosa, cuando empezó todo el tema de la cuarentena, él saco una ordenanza ha nivel local que los negocios debían cerrar a las 17 hs., había negocios que la policía tenia problemas para que cerraran, pero tenían permisos especiales, esos permisos no se dan, la ley es para todos igual, si hay una ordenanza hay que cumplirla, nosotros estamos para hacer cumplir la ley, y la Sub jefe, se lo recriminó y eso no le debe haber caído bien, son temas personales y nada mas.

Me han llamado intendentes y presidentes comunales haciendo sugerencias de cambio de autoridades policiales, pero el que toma la decisión soy yo.

Hablando de Villa Cañas, no tenemos hechos graves, hechos delictivos, fui a recorrer, fui hasta la comisaria nada mas.