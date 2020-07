Dr. Pedro Bustos y Dr. Miguel Pedrola en el SAMCO de Villa Cañás

Nos encontramos en el SAMco de Villa Cañas nos visitan el Dr. Pedro Bustos Director Regional de Salud de Venado Tuerto y el Dr. Miguel Pedrola, infectólogo .de la provincia de Santa Fe recorriendo el Departamento General López ,

Dr. Bustos: “La situación en el Departamento en general estamos pasando un interpaz hemos tenido un sacudón, qué bueno, por suerte se agiorno el equipo de epidemiólogos de la región junto con Miguel también está trabajando Pablo Perotto que se añade al equipo junto con Daniel Agostinelli y el recorrido fundamentalmente era visitar a Teodelina prepararnos, por qué ayer se hizo un hisopado y se empezó a trabajar con el equipo de salud de la localidad de Teodelina. Fuimos a visitar al presidente comunal y a desarrollar actividades que ahora va a explicar Miguel en que se definen esas.

Dr. Pedrola: En realidad en la mayoría de las veces lo que estamos viendo hoy es el de la no aplicación de los protocolos provinciales y nacionales y cuando tenemos esto y no se aplican normalmente y lo que pasa es un aumento rápido de la nuevas infecciones y nuevos contagios.

El objetivo de estas charlas que vamos teniendo conjuntamente con los presidentes comunales e intendentes y directores de los SAMco es tratar de ayudarlos a pensar en conjunto como podemos manejar la epidemia de la mejor manera posible hacer nuestras explicaciones técnicas, ver cuáles son los problemas que podían llegar a tener ellos para implementar los protocolos que hoy todos conocemos y ese fue por ejemplo el objetivo de tuvimos hoy en Teodelina, charlar con el presidente comunal para ver si se va a poder llevar adelante los protocolos que se definen a nivel provincial y nacional y qué necesidades tienen en el caso de no poder cumplirlos. Por suerte venimos con él viendo que en la mayoría de lugares más bien para el 100 por 100 de los distritos que fuimos visitando no va a ver ningún problema en la aplicación de protocolos médicos y de esta manera nos va ayudar a poder ir conteniendo los nuevos contacto que van apareciendo en los meses que se avecinan.

Nosotros no miramos al distrito como isla miramos que estamos dentro de la región del sur de santa fe y entonces todos los efectores de salud dependen en definitiva del ministerio de salud algunos son de gestión pública y otros son de gestión privada definitiva todos están dentro del sistema de salud de esa manera y es donde nosotros venimos monitoreando diariamente la cantidad de camas que tenemos para personas con covid y para personas que no tienen covid como también así la cantidad de camas de terapia intensiva y respiradores eso hace que de que en estos momentos el porcentaje de ocupación en menor al 10% con covid y superior al 70% lo que tienen que ver con no covid esto nos lleva a pensar de que estamos en este momento en una buena situación pero que no va a tener problema de empezar a utilizar otras camas en otro distrito cuando en el distrito que estén ocurriendo casos ya esté ocupado esto hace que también tenemos que empezar a pensar en esto como un tema de salud pública y no solamente un tema local o sólo de Villa Cañas o Teodelina.

El gobernador decide la vuelta atrás en las fases con la asesoría del ministerio de salud .