Villa Cañás | Nuevas flexibilizaciones en la Provincia.

“Tenemos la autorización de Nación a Provincia, ayer tanto los Intendentes como Presidentes Comunales tuvimos contacto con el Gobernador y con el responsable de Municipios y Comunas.”

“En cuanto a las actividades que se flexibilizan hay dos puntos importantes. Visitas Familiares. Sólo sería al mediodía, feriados y fines de semana con encuentros de no más de 10 personas y actividades deportivas, solamente aquellas que no impliquen contacto físico.”

Reunión de Gabinete. “Es importantísimo tomar contacto con las localidades vecinas para concordar horarios por visitas familiares y sobre las actividades deportivas.”

“Vamos a esperar el decreto de la Provincia, evaluarlo y tomar una decisión. Trabajamos con el Secretario de Deportes en este caso y lo que decidamos lo trasladamos al Comité de Crisis por Whatsapp y si hay observaciones, se harán ahí mismo para agilizar la flexibilización.” Se estima que en el transcurso del día de hoy llegaría el Decreto de Provincia. “Lo importante es el protocolo. Los modelos normalmente los elabora la Provincia.”

Además el Intendente menciona la posibilidad de implementar la flexibilización de la pesca para personas de Villa Cañás. No está habilitado como rubro, los hoteles están funcionando con protocolo muy estricto y no se permitiría el acceso de personas de otras localidades a la ciudad “vamos a ser muy estrictos y sancionaremos a quien sea cuando veamos que no cumplen con los requisitos que exigimos.”

“Queremos analizar el tema de las 19 hs. por ahora lo seguimos respetando.”



Bono para empleados municipales. "Festram presentó que todas aquellas personas que estuvieron al frente desde el primer día reciban un bono de $3000, por parte del Partido Justicialista se dejó en un Proyecto de Ordenanza. Primero se cubrirán los gastos corrientes y después analizaremos el tema del bono."







