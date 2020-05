Educación de Nivel Primario. “Es un año de mucho aprendizaje para todos.”

Con respecto a la evaluación de los alumnos respondiendo a la preocupación de los padres Silvana menciona que “Cambia el escenario continuamente y en cuanto a la evaluación también. Se evalúa, los docentes estamos acostumbrados a evaluar de forma diaria con el trato con los alumnos, lo mismo ocurre ahora siendo que el escenario es distinto y a distancia.”

“Hoy en día evaluamos más la parte emocional, el vínculo emocional con el alumno y la familia más allá de los conocimientos y contenidos. Evalúo el campo de trabajo, cómo se desenvuelve ese niño y esa familia, cómo van realizando las actividades, sus dificultades, virtudes, fortalezas. Todo queda plasmado en una planilla.”



Siendo Docente de 1° grado Silvana comenta que brinda toda su disponibilidad horaria a aquellos padres que necesiten recurrir a ella ante cualquier duda por más ínfima que sea.

“Siempre que corrijo le agradezco a los padres el trabajo que hacen, sin ellos sería imposible la llegada. Somos todos eslabones para que ese niño no pierda el año” Agregó “Si no llegamos a tener contacto personal no creo que sea un año perdido.”



En cuanto a la forma de trabajar los materiales y trabajos son enviados en PDF a un grupo cerrado de Facebook, si los alumnos no cuentan con los medios se entrega en papel por parte de la escuela. Cuando pueden envían las actividades realizadas en audio, videos, fotos de forma privada a la docente o al grupo privado en el que se encuentran los compañeros de clases, los docentes y los padres.

“Las correcciones que se hacen son siempre estimulando el aprendizaje.”



Los años “bisagra” en la educación están siendo tratados para ver de qué manera se evaluarán ya que son años clave para pasar a otro nivel.



“Es un año de mucho aprendizaje para todos, no tiene que asustar aprender de diferente manera.”



Fuente VCTV. Oscar Andrés Canavese.