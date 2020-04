Establecieron un protocolo de salidas para personas con discapacidad en Santa Fe

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, a través de la Subsecretaría de Inclusión, presentó el “Protocolo de salida de personas con Discapacidad”.

Al respecto, el titular del área, Patricio Huerga, explicó que “el gobernador Omar Perotti nos pidió elaborar un documento, con la intención de coincidir con la propuesta de la Nación, tratando de hacer un equilibrio entre la demanda de las personas y la situación epidemiológica”.

Y añadió: “Es importante que se utilice la salida cuando realmente no haya otro modo de contribuir a la regulación de la conducta de la persona, y esta se torne riesgosa para su integridad física, recalcando que la salida no es obligatoria. Si no es necesario, es conveniente quedarse en casa”.

En esa línea, el funcionario sugirió que “las personas con discapacidad que, además, estén inmunodeprimidas, no deberían salir. Por eso es importante remarcar que se deben tener en cuenta todas las medidas de cuidado: distanciamiento social, uso de protección bucal e higiene”.

Protocolo

El “Protocolo de salida de personas con Discapacidad” abarca a quienes tienen alteraciones conductuales disruptivas, trastornos emocionales, tales como personas con diagnóstico de espectro autista, trastorno generalizado del desarrollo, trastorno psicológico no especificado, perturbación de la actividad y la atención, y retraso mental, entre otros, cuyo estado se vea agravado por la situación de confinamiento.

Para aquellos que deseen adoptarla, la medida permite circular por las vías de uso público cercana a su residencia, acompañadas por un mayor, familiar residente en el hogar de dicha persona, por un máximo de 30 minutos, dos veces al día, de 11 a 12 y de 17 a 18 horas, siempre y cuando se respeten las medidas necesarias para evitar contagio.

Además, habilita la libre circulación en su propio automóvil, bajo los mismos requerimientos y hasta un radio de un kilómetro, considerando que, de esta manera, se corre un riesgo menor y en muchos casos suele ser suficiente.

Cabe destacar que dicho protocolo contó, para su confección, con el aporte de instituciones y profesionales de toda la provincia de Santa Fe.