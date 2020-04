Apertura de Bancos para pago de jubilaciones, pensiones y beneficios sociales

El Banco Central dispuso oficialmente que las sucursales de las entidades bancarias y financieras podrán abrir sus puertas a partir del viernes 3 hasta el martes 7 de abril, en sus horarios habituales según localidad, para atender solo a jubilados, pensionados y a beneficiarios de prestaciones, planes y/o programas sociales que sean abonados por la Anses u otro ente administrador de pagos.

En este sentido, se informa que las sucursales correspondientes al Nuevo Banco de Santa Fe abonarán a beneficiarios y beneficiarias que no cuenten con tarjeta de débito, respetando el calendario de cobro, de las siguientes prestaciones: Jubilaciones Nacionales y Provinciales (Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta 36.000 pesos); Pensiones no contributivas (madre de 7 hijos/as, discapacidad); Fondo de desempleo; Ley 5110 e Ingreso Familiar de Emergencia exclusivamente a personas beneficiarias de Asignaciones universales por embarazo e hijos, según fechas publicadas.

Se informa además que las sucursales del NBSF ubicadas en 25 de Mayo y Tucumán (Santa Fe) y Casa Rosario, no abrirán sus puertas.

Por su parte, en las Sucursales del Banco Nación, podrán acercarse aquellos beneficiarios y beneficiarias que habitualmente obtengan sus pagos en mencionada entidad, y que respondan a Jubilaciones Nacionales, Pensiones, AUH y AUE, Fondo de desempleo e Ingreso Familiar de Emergencia (exclusivamente AUH y AUE) según cronograma de pago vigente.

Todas aquellas personas que sean beneficiarias de las prestaciones antes mencionadas, y posean sus cuentas en otros bancos, podrán acercarse a las entidades financieras que operan cada mes.

Es importante destacar que por disposición del BCRA (Comunicación “A” 6949) las entidades financieras y cambiarias no podrán abrir sus casas operativas para la atención al público en general. Es decir, no se pagarán cheques, no se tomarán depósitos por ventanilla, no se cobran impuestos, no se pagará ningún otro beneficio que no esté dentro del sistema de seguridad social de Anses o provincial.

La atención deberá sujetarse a un estricto cumplimiento de las normas sanitarias para preservar la salud de los clientes y trabajadores bancarios, garantizando la provisión a estos últimos de todo elemento sanitario y de limpieza para poder desarrollar su tarea y el cumplimiento de las distancias interpersonales de seguridad estipuladas por la autoridad sanitaria.

Cronogramas vigentes de cobro del Ingreso Familiar de Emergencia exclusivamente a personas beneficiarias de Asignaciones universales por embarazo e hijos, para quienes no posean tarjeta de Débito:

Viernes 3 de abril terminación de DNI 0,1,2 y 3

Lunes 6 de abril terminación 4, 5 y 6

Martes 7 de abril 7, 8 y 9

Los beneficiarios y las beneficiarias de la AUH y la AUE tendrán acreditado el importe del IFE a partir del día viernes 3 de abril (con terminaciones de DNI 0, 1, 2, y 3) y del día sábado 4 de abril (con terminaciones 4, 5, 6, 7, 8 y 9). Quienes tengan tarjeta de débito podrán retirarlos desde esos días en los cajeros automáticos.









Ministerio de Gestión Pública

Secretaría de Comunicación Social