Silvina Jures, relato en primera persona de la tragedia en Cromañón.

Esta mañana en Fm Sonic a 15 años de la tragedia de Cromañón Silvina Jures relatando en primera persona cómo vivió esa noche.

“Para nosotros es un golpe muy duro, todos los años nos enteramos de cosas nuevas y no se termina más. Es revivir siempre esa noche que para nosotros fue una masacre.”

La noche del incendio en Cromañón (30 de diciembre 2004) mientras tocaba la banda de rock “Callejeros” y una bengala encendida por uno de los asistentes prendió fuego una media sombra (inflamable) dejó 196 muertos, más de 1400 heridos y mucho dolor entre los sobrevivientes.

“Esa noche fui con mis dos primas, de 13 y 15 años, yo tenía 24 en ese momento. Entramos al lugar y nos revisaron hasta las zapatillas, raro. Había mucha gente ya cuando llegamos, subimos para ir al baño pero como estaba lleno nos quedamos en la escalera esperando que se desocupe, imposible, cada vez más lleno de gente. Empezaron con los fuegos artificiales y bombas de estruendo y nosotras atentas a que no nos salte nada porque era un lugar cerrado.” relata Silvina cómo vivió el comienzo de la noche del 30 de diciembre de 2004 que tuvo su desenlace en República de Cromañón, en Once.

“Nunca pensé que iba a suceder semejante masacre.” Sigue con el relato, “Nosotras estábamos en la escalera, empieza el show y en un segundo tiraron una bengala (tipo 3 tiros), una impacta contra una media sombra y automáticamente se prende fuego todo.”

“En ese momento queremos empezar a bajar y era mucha la cantidad de gente, perdí a mi prima; la más grande y después a la más chica, se corta la luz, ahí es cuando caigo al piso y toda la gente arriba mio. Sentía que se me iba el cuerpo, no sentía nada.”

“Cuando me despierto me habían sacado y estaba en la vereda. Nos internaron y miraba la cifra de muertos en la tele y no podía creer que yo había esta ahí adentro. Comenzaron las preguntas ¿porque yo salí y los otros no?. Pasaron varios días hasta caer que fue realmente eso lo que pasó.”

Actualmente Silvina Jures con un grupo de sobreviviente y madres de víctimas de Cromañón transformando el dolor en lucha organizaron la agrupación “Sin derecho no hay justicia”.”Nos encargamos de mantener vivo el santuario y hacemos homenajes todos los 30 de diciembre de cada año.”

“Ahora estamos luchando por la expropiación del lugar.” decía Silvina Jures en comunicación con FM Sonic. Este año uno de los condenados obtuvo su libertad y tiene de nuevo en su poder las llaves del boliche. “Es como que salió y le dieron un premio, No lo podía creer.”

“Sabemos que están trabajando en el lugar, nosotros en abril teníamos la duda si todavía estaban las cosas o no, nadie nos daba respuestas. Uno de los papás abrió la puerta del boliche y cuando nos quisimos meter para ver si estaban las cosas de los chicos llegó la policía, llegamos a un acuerdo de que entre sólo uno de nosotros. Entró un papá con una bolsa para identificar y juntar las pertenencias de los chicos pero salió sin nada, habían limpiado todo.”

Hoy es el acto central en el Santuario, con actividades, pintada de murales, radio abierta, la lectura de documentos. A las 19 hs. comienza la marcha de la Plaza” 25 de mayo” hacia el Santuario en Mitre y Ecuador (Once)

Fuente Fm Sonic- Oscar Andrés Canavese.