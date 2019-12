Alex Márquez: "Marc me dice poco porque ya me vio rápido"

Madrid.- Alex Márquez pasó en apenas una semana de estar preparándose para revalidar el título de Moto2, a debutar en MotoGP. El catalán ni siquiera tuvo tiempo de hacer una despedida de su equipo en Valencia tras cinco años con ellos.

Tan precipitado fue el salto, que en el test de Cheste ni siquiera estuvo en el box del Repsol Honda, ni con el equipo técnico que lo acompañará en 2020. En Jerez ya pudo trabajar con ellos y tras cuatro días de pruebas el balance es positivo.

"Los dos primeros test han ido mejor de lo esperado. Me preocupaba la ergonomía porque la Honda es pequeña. Desde la primera salida me sentí bien. La caída fue fruto de la falta de experiencia. Fue como 'bienvenido a MotoGP'. En Jerez me sentí mejor, ya con mi equipo técnico trabajando en el box. Los dos días cuando puse neumático nuevo empezó a llover. En Sepang tendré dos días más [en el shakedown] que intentaré aprovechar. En cada salida he progresado, no me he estancado", afirma Márquez.

El bicampeón del mundo tuvo la oportunidad de coincidir en pista en los dos ensayos con su hermano, Marc Márquez.

"Es especial estar con todos los pilotos. Intentas aprender el máximo de ellos. Tuve la suerte de coincidir con Marc en dos tandas, es especial y extraño. Es un sueño cumplido, pero aún quedan por cumplir muchos más. Es la consecuencia de ser campeón. Cuando Emilio [Alzamora] me lo propuso el domingo, le dije ‘adelante’. Con el tiempo todo se va a ir normalizando".

Marc ya advirtió en los test que no iba a darle un trato especial por ser su hermano y que en la pista será su primer rival.

"Hemos tenido conversaciones de hermanos, preguntas o dudas que tengo de la categoría. Pero ya me dijo que me soltará pocas cosas, que me ha visto rápido en algunas curvas. Una cosa es lo que te diga y otra hacerlo. Al final mucha información es peor. Cada uno tiene que hacer su camino".

El #73 se ha centrado hasta ahora en la adaptación y no probó la moto de 2020, rodando siempre con la de este año.

"No tenía ninguna lógica que yo probase la 2020 ahora. Estoy intentando entender qué necesito para ir rápido, evolucionar como piloto. Tengo que mejorar en todas las facetas, en especial a una vuelta. Dicen que la Honda es una moto crítica, pero me tengo que adaptar. Cuando busque los límites saldrán los problemas y podré decir si lo es o no. La evolución este invierno recae en Cal (Crutchlow) y Marc. Honda sabe en qué tiene que trabajar. En Malasia estará la moto mas definida. Ellos tendrán que hacer el plan de qué tendremos cada uno".



A pesar de haber fichado por el mejor equipo del mundo, no siente más responsabilidad que en otro sitio.

"Responsabilidad, como cualquier oportunidad, siempre tienes que defender al equipo de la mejor manera. Me han transmitido que cero presión, que sea yo mismo e intente evolucionar. Eso haré desde el principio. En lo que hay más diferencia es en la gestión de lo que es estar en MotoGP, hay que estar con muchas más cosas a probar. Mucho más trabajo en los test, pero es motivador".

Por último Alex dio las claves que le han llevado a proclamarse campeón de Moto2.

"Estando tan igualado, la regularidad es la clave, no fallar. Hice el click en Jerez. Me caí y no puntué, pero la actitud del equipo en reparar la moto tan rápido, vi que si poníamos todo, podíamos ganar. Desde Le Mans ganamos tres carreras seguidas y vimos el potencial. Lo difícil ha sido controlar a todos lo rivales. No te podías focalizar en uno. Cada carrera cambiaba. La primera mitad nos dio ese margen para ser campeones", finalizó.