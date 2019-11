Aplicación de productos biológicos para el control de las gatas peludas

Por un lado se aplica tierra de diatomeas, que es un polvo obtenido a partir de rocas sedimentarias formadas por restos fosilizados de algas marinas. Este polvo se adhiere al insecto, lo debilita y lo mata. Es un insecticida mecánico, es decir que al tomar contacto con la plaga daña directamente su cutícula.

Y lo importante: no ex tóxico, no representa riesgo ni para el ser humano, el medio ambiente, animales domésticos y plantas.

Por otra parte, las gatas peludas también se están tratando con Dipel, otro producto biológico a base de Bacillus thuringensis, una bacteria cuya proteína provoca que el insecto deje de comer y le produzca una infección generalizada.

Tal como la tierra de diatomeas, el Dipel no es tóxico ni genera riesgos en las personas, animales y plantas.