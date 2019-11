El cañaseño Emilio Isola en comunicación con Fm Sonic.

En comunicación con Fm Sonic Emilio Isola, oriundo de Villa Cañás y actualmente residente en Rosario participó del 17° Campeonato de atletismo el fin de semana pasado quedando en 3° lugar en Generales y 1° en su categoría.

“Me preparé bastante para esta carrera porque para mi correr en Villa Cañás siempre es la carrera del año, dejé de correr uns años y a mitad de éste año comencé a entrenar para hacer una carrera medianamente decente.”

“Campeonatos como el que se corre el en sur de Santa Fe no hay otro, sí he asistido a carreras que organizan entidades privadas regularmente durante todo el año. El Running se puso de moda los últimos años y en Rosario hay carreras tradicionales como la de Canal 5, el medio maratón de Rosario que ahora organiza New Balance y corren más de 10.000 personas.” Contaba Emilio.

Con respecto al entrenamiento “Una vez que te inicias en la actividad te vas adaptando, tu cuerpo se va adaptando y te vas conociendo, de no exigirte más de los que sabés que podés, en el verano se baja un poco el ritmo y nada más.”

El atletismo en el país es totalmente amateur contaba en Fm Sonic, “hay pocas personas en el país que gracias a los Sponsors y logrando becas Provinciales y Nacionales pueden vivir de ésto, principalmente nos iniciamos por salud y sentirnos bien, sanos, después uno va mejorando o no. Siempre nos ponemos un objetivo personal.”

En comunicación Emilio Isola, quien ha logrado ganar el campeonato en oportunidades anteriores y quien ésta vez logró el 3° puesto en Generales y el 1° en su categoría (prevet.)

