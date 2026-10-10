Nicolás Messiniti encabeza la tabla de goleadores del torneo de Honduras con cinco tantos en siete partidos para Marathón. El delantero argentino, de 30 años, encontró continuidad en el equipo al que llegó a mediados de 2025, después de una carrera que incluyó un debut en Independiente, pasos por el Ascenso y experiencias en el exterior.

Su producción se concentró desde el comienzo del certamen: convirtió en tres de las primeras cuatro fechas. En la tercera jornada quedó entre los suplentes y no ingresó. Más adelante, sumó un doblete frente a Estrella Roja en la victoria por 5-0 correspondiente a la sexta fecha.

Ese arranque prolonga su rendimiento desde que desembarcó en el fútbol hondureño. En Marathón acumula 31 goles en 62 encuentros, un promedio de un tanto cada dos partidos. Los números marcan una etapa de continuidad para un atacante que había buscado oportunidades en distintos clubes sin conseguir asentarse en la Primera de Independiente.

Messiniti comenzó su formación en las divisiones inferiores de River y se incorporó al club de Avellaneda para jugar en Séptima. Allí avanzó por las categorías juveniles hasta acercarse al plantel profesional. En 2015 fue reconocido como el mejor jugador de la Cuarta División de Independiente y pasó a la Reserva.

Dos años después debutó en Primera bajo la conducción de Ariel Holan. Sin embargo, no logró afianzarse y la falta de minutos lo llevó a buscar otros destinos para continuar su carrera como centrodelantero.

En el fútbol argentino vistió las camisetas de San Martín de San Juan, Defensores de Belgrano, Temperley y Tristán Suárez, entre otros equipos. Durante su paso por Temperley convirtió siete goles en 14 partidos. En Tristán Suárez, en tanto, completó 55 presentaciones y anotó diez tantos.

Antes de llegar a Honduras, quedó con el pase en su poder y se incorporó al Al-Hamriyah, de Emiratos Árabes Unidos. Su llegada a Marathón abrió luego la etapa que lo tiene al frente de la lista de anotadores del certamen hondureño.