Rosario Central estuvo a pocos instantes de prolongar su dominio reciente en el clásico rosarino, pero Matías Cóccaro apareció sobre el cierre para darle a Newell’s el empate 1-1 en el Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. La igualdad llegó después de una revisión del VAR que modificó la decisión inicial del asistente.

El Canalla se había puesto en ventaja sobre el cierre del primer tiempo mediante Gastón Ávila. El defensor capturó un rebote dentro del área y definió para establecer el 1-0 en un encuentro marcado por la intensidad, las infracciones y las dificultades de ambos equipos para generar situaciones claras.

Durante buena parte del complemento, Central consiguió administrar la diferencia y Newell’s tuvo problemas para encontrar profundidad. Sin embargo, en tiempo de descuento llegó la jugada que modificó el resultado y terminó concentrando buena parte de la atención del clásico.

La acción comenzó con un envío hacia el área rojinegra. Después de una serie de intervenciones, Ignacio Ramírez consiguió asistir a Cóccaro, que quedó frente a Jeremías Ledesma y resolvió para marcar el empate. Inmediatamente, el asistente levantó la bandera y señaló posición adelantada.

La decisión quedó entonces bajo análisis de Lucas Novelli, responsable del VAR, y Gastón Suárez, AVAR. Tras revisar las posiciones involucradas en la acción, determinaron que el delantero de Newell’s estaba habilitado. Yael Falcón Pérez recibió la comunicación y confirmó el gol.

“Luego de una revisión, se observa que el jugador número 9 se encuentra en posición lícita, el gol es válido”, comunicó el árbitro en el estadio.

La resolución provocó el festejo del plantel visitante. En ese momento se registró el lanzamiento de objetos desde un sector de la tribuna local hacia los futbolistas de Newell’s, por lo que intervinieron efectivos de seguridad.

Además del punto conseguido, el empate tuvo un significado particular para la Lepra: terminó con una serie de seis derrotas consecutivas frente a Central. El Canalla buscaba alcanzar su séptimo triunfo seguido en el enfrentamiento entre ambos equipos.

Tras el encuentro, Cóccaro señaló que Newell’s había llegado al Gigante con la intención de ganar y destacó el significado de disputar por primera vez el clásico rosarino. El resultado finalmente dejó un punto para cada equipo y un cierre condicionado por la intervención decisiva del VAR.