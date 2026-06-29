Expediente Jesica Cirio: revelan qué megaempresario habría estado detrás de la compra de su departamento en Las Cañitas

El allanamiento realizado en el departamento de Jesica Cirio, ubicado sobre la calle Ortega y Gasset, en el barrio porteño de Las Cañitas, reactivó las dudas sobre cómo fue adquirida esa propiedad, una de las piezas bajo análisis en la causa judicial que investiga el patrimonio de la modelo.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Luis Armella a pedido del fiscal Sergio Mola y se llevó a cabo el pasado 22 de junio. Durante el operativo, Cirio no se encontraba en el lugar. Los efectivos secuestraron 19.000 dólares en efectivo, dos armas de fuego registradas a nombre de su actual pareja, Nicolás Trombino, y sustancias que dieron resultado positivo para cocaína en pruebas preliminares.

Según los registros oficiales, el departamento fue adquirido en 2015 por unos 385.000 dólares. Sin embargo, durante una participación en TN, el periodista Gustavo Méndez sostuvo que el inmueble "habría sido regalado por un megaempresario", aunque evitó revelar su identidad.

"El departamento de Ortega y Gasset fue previo a Martín Insaurralde, pero lo habría regalado un megaempresario... una persona mayor... es multimillonario... vale un palo y medio ese departamento", afirmó el periodista.

Méndez agregó que una colaboradora de confianza de Cirio, identificada como Florencia, habría intervenido en la compra de otra propiedad en Miami y, al ser consultado sobre quién sería el supuesto empresario, respondió con una frase que despertó especulaciones: "Un poco de todo, incluido en esto donde estamos todos nosotros. Listo, ya lo dije todo".

Hasta el momento, no existe una confirmación judicial ni pruebas públicas que identifiquen al empresario mencionado por el periodista. Sus declaraciones forman parte de versiones difundidas en medios y no constituyen una imputación formal dentro de la causa.

La investigación sobre el patrimonio de Cirio

La investigación, que lleva adelante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), también analiza la estructura empresarial vinculada a la modelo.

Entre las sociedades bajo revisión aparecen Goruka S.A., Jesica Cirio S.A., JCI Group S.R.L. y You S.A., entre otras. Además, los investigadores analizan ingresos declarados entre 2021 y 2023 provenientes de empresas del sector del juego vinculadas a Daniel Mautone y al Hipódromo Argentino de Palermo, además de operaciones cambiarias por casi 1,94 millones de dólares y una transferencia internacional de 693.000 dólares desde Zumba Fitness LLC, con sede en Miami.

La causa continúa en etapa de investigación y busca determinar el origen de los fondos utilizados para distintas operaciones patrimoniales vinculadas a Cirio y a su entorno.