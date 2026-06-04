Bomberos Voluntarios de Villa Cañás se prepara para vivir una nueva edición de su tradicional cena homenaje por el Día del Bombero Voluntario. El evento se llevará a cabo este sábado 6 de junio y, según informaron desde la institución, la respuesta de la comunidad volvió a ser muy positiva.

En una entrevista realizada en el programa "Mano a Mano con...", Horacio Pereyra, vicepresidente de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios, señaló que ya se vendieron cerca de 500 tarjetas y que quedan muy pocos lugares disponibles para quienes deseen participar de la celebración.

Pereira destacó que este tipo de encuentros tienen un fuerte componente emotivo, ya que permiten reconocer la labor de los integrantes del cuerpo activo y de quienes han dedicado gran parte de su vida al servicio de la institución. Durante la velada también habrá homenajes y reconocimientos especiales para bomberos y miembros de la comisión directiva.

Respecto a los fondos recaudados, explicó que la prioridad es mantener una tarjeta accesible para que toda la comunidad pueda participar. Además, indicó que cualquier excedente económico será destinado a seguir mejorando la infraestructura del cuartel, el salón de eventos que se encuentra en proceso de finalización y el equipamiento destinado al servicio de emergencias.

Actualmente, el cuerpo activo cuenta con alrededor de 33 integrantes, una cifra que se encuentra dentro de los parámetros establecidos para una ciudad del tamaño de Villa Cañás.

Durante la entrevista, Pereyra también resaltó el permanente acompañamiento de los vecinos, empresas y entidades locales. "Cuando un bombero golpea una puerta, siempre encuentra una respuesta positiva. Villa Cañás se destaca por el apoyo que brinda a su institución", expresó.

Finalmente, recordó con emoción a Claudio Politti, histórico referente de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, a quien definió como una figura fundamental en la formación de generaciones de servidores públicos dentro de la institución.