Vuelco en Ruta 94: trasladaron a un conductor a Villa Cañás

Un automóvil volcó durante la madrugada sobre Ruta 94, a la altura de Curva de Varela. El único ocupante logró salir por sus propios medios y fue asistido en el lugar.
 
Villa Cañás23/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este sábado sobre Ruta 94, en cercanías de la Curva de Varela, donde un automóvil terminó volcado dentro de una cuneta.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios, el aviso fue recibido a la 1:36, lo que motivó el rápido despliegue de las unidades hacia el sector señalado.705102565_27452727727668831_4080727539017525478_n

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron el vehículo con las cuatro ruedas hacia arriba dentro de la cuneta. El conductor, único ocupante del automóvil, había logrado salir por sus propios medios antes de la llegada de los rescatistas.

En el lugar recibió atención por parte del personal de Bomberos y EMCOFIR. Posteriormente, fue trasladado por una ambulancia del Servicio 107 junto al médico de EMCOFIR hacia el Hospital de Villa Cañás para una evaluación médica más completa.

Además del personal sanitario y Bomberos, en el operativo trabajaron agentes de Tránsito y efectivos policiales, quienes colaboraron en las tareas de prevención y aseguramiento de la zona. Una vez finalizadas las actuaciones, las unidades regresaron a base sin novedades.

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