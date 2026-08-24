El presidente Javier Milei inicia este lunes 24 de agosto una semana marcada por reuniones políticas y negociaciones legislativas, en momentos en que el Gobierno busca avanzar con proyectos considerados prioritarios en el Congreso.

La primera actividad será a las 10, cuando el mandatario encabece una reunión del Gabinete Nacional. Será el primer encuentro de estas características con sus ministros desde el pasado 9 de julio.

La agenda continuará el martes, cuando Milei recibirá por la tarde a diputados y senadores. El encuentro se realizará en la previa de una jornada legislativa que será seguida con especial atención por el oficialismo.

Antes, a las 11, el vocero presidencial Adrián Ravier brindará su conferencia de prensa, mientras que dos horas más tarde está previsto un nuevo encuentro de la Mesa Política del Gobierno.

El miércoles 26 será uno de los puntos centrales de la semana. La Cámara de Diputados tiene previsto sesionar para tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto denominado Inocencia Fiscal II.

En paralelo, el Senado realizará una reunión de Labor Parlamentaria para ordenar su agenda de trabajo.

La actividad del Gobierno también tendrá un componente económico y de gestión. Este lunes, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participará del NQN Day, un encuentro orientado a inversiones organizado por el Gobierno de Neuquén.

Más tarde, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmarán un convenio con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, para avanzar en el traspaso de ferrocarriles y rutas a esa provincia.

La agenda presidencial continuará el jueves 27, cuando Milei brinde un discurso ante estudiantes de cuarto y quinto año del Colegio ORT. Según la programación difundida, abordará temas vinculados con la ética y la inteligencia artificial.

Durante el resto de la semana también habrá actividades de distintos funcionarios nacionales en las provincias.

Para Santa Fe y el sur provincial, el principal punto de interés estará en las decisiones que pueda adoptar el Congreso, particularmente aquellas vinculadas con el Banco Central y las reformas económicas impulsadas por la administración nacional.