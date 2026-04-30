En una entrevista realizada en los estudios de Sonic TV, el intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, brindó un amplio panorama sobre la actualidad de la ciudad, con eje en la obra pública, la infraestructura y el acceso a la vivienda.

En primer lugar, el mandatario remarcó el importante despliegue de trabajos que se están llevando adelante en distintos sectores. Según detalló, actualmente se ejecutan obras de cordón cuneta y pavimento en varios barrios, con un total de siete cuadras previstas en esta etapa. Además, explicó que las lluvias recientes generan demoras, aunque se trabaja contrarreloj para cumplir con los plazos administrativos de los programas provinciales.

En este marco, Gizzi señaló que la planificación incluye una expansión significativa del cordón cuneta, con un proyecto que alcanzaría cerca de 28 cuadras más en el corto plazo. El objetivo, indicó, es cubrir casi la totalidad del ejido urbano con este tipo de infraestructura.

Por otro lado, el intendente hizo referencia a obras viales clave, como la construcción de dársenas en avenidas principales y mejoras en accesos estratégicos, lo que permite ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial. También mencionó intervenciones hidráulicas, fundamentales para evitar anegamientos en sectores históricamente afectados.

En cuanto al crecimiento urbano, destacó la consolidación de nuevos barrios y la ampliación de servicios esenciales. En ese sentido, subrayó que Villa Cañás cuenta prácticamente con el 100% de cobertura en agua potable, cloacas, electricidad y una amplia expansión de la red de gas, lo que posiciona a la ciudad como un punto atractivo para radicarse.

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la entrega de viviendas. Gizzi explicó que las unidades ya están finalizadas y bajo custodia, pero que la adjudicación se encuentra demorada por procesos administrativos vinculados a la evaluación crediticia de algunos beneficiarios del programa provincial. No obstante, estimó que restan pocas familias por definir y que la entrega podría concretarse en el corto plazo.

Además, resaltó que el desarrollo habitacional permitirá liberar alquileres en la ciudad, generando nuevas oportunidades para quienes buscan acceder a una vivienda.

En relación a los servicios públicos, el intendente reconoció dificultades recientes en tareas como el corte de pasto y la recolección de hojas, debido a las condiciones climáticas y conflictos laborales, aunque aseguró que se están incorporando nuevas herramientas y vehículos para optimizar el funcionamiento.

Finalmente, Gizzi dejó un mensaje por el Día del Trabajador, en el que reconoció el contexto económico complejo y llamó a sostener el esfuerzo colectivo para lograr una recuperación sostenida.