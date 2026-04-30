En los estudios de Sonic TV, Mariana Criado y Carla Peralta compartieron detalles sobre la creación de un libro que reúne cartas escritas por estudiantes en el marco de la Educación Sexual Integral (ESI). La propuesta surgió a partir de un trabajo pedagógico desarrollado en el Instituto Nº38 Domingo Faustino Sarmiento.

Según explicaron, el proyecto comenzó a gestarse en 2024 dentro del espacio curricular vinculado a la sexualidad humana y educación, donde los alumnos —en su mayoría estudiantes de profesorados— participan activamente en reflexiones y producciones escritas.

En este contexto, las docentes destacaron que la ESI no se limita a contenidos biológicos o reproductivos, sino que abarca aspectos vinculados a la afectividad, los derechos, la identidad y la construcción personal. “Es todo lo que nos atraviesa como personas”, señalaron, al tiempo que remarcaron la importancia de generar espacios de diálogo dentro de las instituciones educativas.

El libro, impulsado con el acompañamiento del gremio docente AMSAFE, reúne testimonios reales de estudiantes de distintos puntos del departamento General López. Las cartas reflejan experiencias personales, procesos formativos y miradas sobre la educación y la sociedad.

Además, las entrevistadas subrayaron que uno de los objetivos centrales es acercar la ESI a la comunidad y a las familias, ante el desconocimiento que aún persiste sobre sus contenidos y alcances. En ese sentido, insistieron en la necesidad de fortalecer el vínculo entre escuela y entorno social.

Por otro lado, señalaron que todavía existen resistencias en torno a la temática, muchas veces vinculadas a la falta de información. Frente a esto, consideraron fundamental el rol de los docentes en la construcción de espacios seguros donde los estudiantes puedan expresarse sin prejuicios.

Finalmente, valoraron la posibilidad de visibilizar este tipo de iniciativas y remarcaron que el trabajo continúa abierto a nuevas propuestas y articulaciones con otras instituciones educativas de la región.