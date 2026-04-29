La localidad de María Teresa, en el departamento General López, avanzó esta semana en la firma de dos convenios de cooperación que buscan fortalecer la formación académica, el desarrollo regional y los vínculos culturales internacionales.

El presidente comunal Gonzalo Goyechea rubricó un acuerdo con el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEX), representado por Sofía De Nicolo. A partir de este convenio, vecinos de María Teresa y la región podrán acceder a la segunda cohorte de la Diplomatura en Soberanía y Energía.

La propuesta académica es dictada junto a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la UMET, y apunta a brindar herramientas de análisis sobre temas estratégicos vinculados al desarrollo energético, minero y productivo.

“Esta diplomatura es un espacio para forjar un pensamiento propio y buscar soluciones a los desafíos energéticos y mineros que nos afectan a todos, todos los días”, expresó la magíster Agustina Sánchez Beck, coordinadora de la formación.

Por su parte, el ingeniero Gastón Arcuri, integrante de la Comuna de María Teresa, destacó que el convenio “no solo aporta a la formación educativa, sino también al desarrollo regional”.

Además, la sede comunal fue escenario de la firma de un acuerdo de intercambio cultural con la Agencia Mil Gotas, encabezada por el argentino Guillermo Bravo desde Beijing. La iniciativa llegó a partir de la gestión de María del Carmen Alarcón.

El convenio, firmado mediante videoconferencia, establece una agenda de trabajo por los próximos dos años para promover la cultura santafesina en China y acercar expresiones culturales asiáticas a María Teresa.

Entre los principales ejes se encuentran la organización de exposiciones, actividades artísticas, promoción turística binacional, publicaciones editoriales, talleres y programas de capacitación.

Desde la Comuna remarcaron que la cultura puede ser una puerta de entrada para construir nuevas relaciones institucionales y abrir oportunidades de intercambio para una localidad del interior santafesino.

Con estos acuerdos, María Teresa busca posicionarse como una comunidad activa en materia de formación, cultura y cooperación internacional.