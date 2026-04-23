La Asociación Venadense confirmó el plantel de la selección U17 femenina que disputará el Campeonato Provincial Interasociaciones este fin de semana en Venado Tuerto. El torneo reunirá a seis equipos de toda la provincia y se jugará en formato reducido entre sábado y domingo.

El equipo estará integrado por Antonella Rabolini, Florencia Ramos (Peñarol de Elortondo), Celeste Pascual y Faustina Pascual (Olimpia BBC), Agustina Butto, Isabel Mazzoni, Melina Milardovich y Paula Molina (Centenario), junto a Julia Alvarado, Felisa Bautista, Juana Vitelleschi e Irina Ferraris (Atlético Elortondo).

El cuerpo técnico será encabezado por Pamela Herrera como entrenadora principal, con Ignacio Maestrocole como asistente. Según indicaron desde la organización, la conformación del plantel surge de un proceso de entrenamientos y evaluaciones realizadas en las últimas semanas.

En cuanto al formato de competencia, el Interasociaciones contará con la participación de las selecciones Venadense, Santafesina, Cañadense, Rosarina, Rafaelina y Noroeste. Los equipos estarán divididos en dos zonas de tres, clasificando a semifinales los dos mejores de cada grupo.

La Venadense integrará la Zona B junto a Santafesina y Cañadense, y disputará sus encuentros en el estadio de Centenario. El cronograma establece que el sábado se jugará la fase de grupos, mientras que el domingo se definirán las semifinales y la final del torneo.

Además, el hecho de disputar la competencia en condición de local agrega un componente adicional. Jugar en Venado Tuerto implica un entorno conocido para las jugadoras, aunque también supone una mayor expectativa en cuanto al rendimiento.

El Interasociaciones representa una instancia relevante dentro del desarrollo formativo del básquet femenino, ya que funciona como vidriera para futuras convocatorias a niveles superiores. En este marco, el desempeño colectivo y la adaptación a un calendario exigente serán factores determinantes.

De cara al torneo, el equipo buscará consolidar su juego en un formato donde cada partido puede resultar decisivo.