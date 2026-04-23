El Torneo Apertura 2026 de la Asociación Venadense de Básquet tendrá este fin de semana la disputa de su 10ª fecha, tercera de la rueda de revanchas, con una programación dividida entre viernes y domingo.

La actividad comenzará el viernes 25 de abril, desde las 21:30, con tres encuentros en simultáneo. En Firmat, Argentino recibirá a Sportsman de Villa Cañás en el estadio “Roque Vassalli”. El local llega con 13 puntos y ubicado en la zona media de la tabla, mientras que el equipo cañaseño continúa en el último lugar, con una victoria en el torneo y 10 unidades.

También el viernes, Centenario será local ante Firmat FBC en el “Mateo Migliore”. El conjunto venadense suma 11 puntos y se mantiene en la parte baja de la clasificación. Enfrente estará uno de los equipos más regulares del certamen: Firmat FBC, escolta de Olimpia con 17 puntos y una sola derrota.

El tercer partido de la noche será en “La Fortaleza Roja” de Elortondo, donde Atlético enfrentará a Club Ciudad. El local llega tercero, con 14 puntos y un registro de cinco triunfos y cuatro derrotas. Ciudad, por su parte, viene de perder el clásico ante Atenas y se ubica sexto con 12 puntos.

La fecha se completará el domingo 26 de abril, a las 20:30, con el cruce entre Deportivo Atenas y Olimpia BBC, en el estadio ubicado en Dante Alighieri y Tucumán. Atenas llega fortalecido tras ganar el clásico venadense, pero tendrá enfrente al líder invicto del campeonato. Olimpia ganó sus nueve partidos y sostiene el mejor arranque del torneo.

La jornada puede marcar movimientos importantes en la tabla, especialmente en la pelea por los primeros puestos y en la zona media, donde varios equipos buscan acomodarse de cara a la continuidad del Apertura.

Programación — Fecha 10