Liga Venadense completa la fecha suspendida por lluvias

Los partidos pendientes de la séptima jornada se jugarán entre sábado y domingo en Primera y Reserva, con actividad en toda la región.

CUERPO

La Liga Venadense de Fútbol disputará este fin de semana los encuentros correspondientes a la séptima fecha, que habían sido suspendidos días atrás debido a las condiciones climáticas adversas en la región. La programación incluye partidos tanto en Primera División como en Reserva, distribuidos entre sábado y domingo.

La jornada comenzará el sábado con dos encuentros. En uno de los cruces destacados, Juventud Pueyrredón enfrentará a Jorge Newbery de Venado Tuerto en cancha de Sacachispa FBC. Según lo previsto, la Reserva se jugará desde las 14, mientras que la Primera División iniciará a las 16.

Ese mismo día, Atlético Elortondo se medirá con General Belgrano en cancha de Deportivo Chapuy, también con los horarios habituales: 14 para la Reserva y 16 para la Primera.

La actividad continuará el domingo con tres partidos en la máxima categoría. Sportivo Carmelense enfrentará a Atlético Peñarol en cancha de Deportivo San Jorge, en tanto que Juventud Unida recibirá a Unión y Cultura, con un esquema de horarios adelantado: la Reserva comenzará a las 13 y la Primera a las 15.

Por otro lado, Studebaker será local ante Racing Club, completando la programación dominical en Primera División. En esta fecha, Atlético San Martín quedará libre.

En paralelo, la División B también tendrá acción el domingo 26 de abril. En la Zona 1 se disputarán tres encuentros: Centenario FBC ante Sportivo Ben Hur en cancha de Jorge Newbery de Venado Tuerto; Belgrano de Rufino frente a Independiente de Amenábar; y Los Andes FBC contra Belgrano FBC.

En la Zona 2, la agenda incluye los cruces entre Sacachispa FBC y Sportivo María Teresa, Defensores de Talleres frente a Independiente de Villa Cañás, y Nueva Era de María Teresa ante Deportivo Chapuy.

En este marco, la Liga Venadense busca regularizar el calendario tras las suspensiones provocadas por las lluvias, con una fecha que concentrará actividad en distintos puntos del sur santafesino. Además, el desarrollo de estos partidos permitirá actualizar posiciones en ambas categorías y avanzar en la competencia con mayor normalidad.