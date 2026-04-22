El Día Internacional de la Madre Tierra se celebra cada 22 de abril con el objetivo de generar conciencia sobre los problemas ambientales que afectan al planeta, como la contaminación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La efeméride fue proclamada oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas en 2009.

La jornada busca promover una mirada global sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza, impulsando acciones que favorezcan el cuidado del ambiente y un desarrollo sostenible para las próximas generaciones. Este año, el lema elegido es “Nuestro poder, nuestro planeta”, que invita a reflexionar sobre el rol que tienen ciudadanos, gobiernos y empresas en la protección de los ecosistemas.

El origen de esta conmemoración se remonta a finales de la década del 60, cuando comenzaron a surgir movimientos sociales y científicos que advertían sobre el deterioro ambiental. En 1970 se realizó una gran movilización en Estados Unidos que reunió a universidades, escuelas y organizaciones civiles, impulsando posteriormente la creación de políticas ambientales y organismos dedicados a la protección del planeta.

Con el paso de los años, el Día de la Tierra se convirtió en una fecha de alcance mundial, acompañada por campañas de educación ambiental, actividades comunitarias y propuestas destinadas a promover hábitos más responsables en el uso de los recursos naturales.