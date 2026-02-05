En medio de un inicio de semana complejo por nuevas bajas, Boca Juniors recibió una noticia alentadora. Miguel Merentiel y Edinson Cavani se entrenaron con normalidad este miércoles y quedaron a disposición del cuerpo técnico para el partido del próximo domingo ante Vélez Sarsfield, en Liniers.

Ambos delanteros participaron de la práctica de fútbol organizada por Claudio Úbeda, sin mostrar molestias físicas. La recuperación llega en un momento clave, ya que el equipo viene de sufrir las lesiones de Exequiel Zeballos y Ander Herrera, lo que redujo considerablemente las alternativas ofensivas.

Merentiel dejó atrás un desgarro en el sóleo izquierdo sufrido durante un amistoso de pretemporada ante Olimpia. Este miércoles cumplió 18 días de recuperación y todo indica que podría sumar sus primeros minutos oficiales en la temporada 2026 en el estadio José Amalfitani.

Por su parte, Cavani superó una lumbalgia que lo marginó de la preparación y de los primeros compromisos del año. Tras entrenarse con normalidad martes y miércoles, el delantero uruguayo aparece como una opción para integrar el banco de suplentes ante el Fortín.

En este contexto, Úbeda analiza variantes tácticas y no descarta modificar el esquema. Con varias bajas en ataque, el entrenador debió recurrir a juveniles y nombres poco habituales, mientras espera que Merentiel y Cavani recuperen ritmo de competencia para volver a ser protagonistas.