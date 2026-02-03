La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabezará este martes una reunión con el denominado “grupo de los 44” con el objetivo de cerrar acuerdos que permitan avanzar con la reforma laboral propuesta por el presidente Javier Milei.

El encuentro se realizará a partir de las 15 en las oficinas del bloque radical y buscará superar las diferencias que aún persisten con los sectores dialoguistas, especialmente en torno a la rebaja del Impuesto a las Ganancias, la creación del Fondo de Asistencia Laboral para cubrir indemnizaciones y la vigencia de la ultraactividad de los convenios colectivos.

Bullrich llevará a la reunión las respuestas del Gobierno nacional a los planteos realizados por los bloques aliados y por varios gobernadores, con foco en el impacto fiscal de la iniciativa. El oficialismo apunta a llegar al 11 de febrero con los consensos necesarios para aprobar la ley tanto en general como en particular.

Si bien La Libertad Avanza cuenta con los votos para la aprobación general, necesita asegurar el respaldo artículo por artículo, sobre todo en los puntos considerados centrales para el esquema laboral que propone el Ejecutivo y que busca incentivar el empleo registrado.

En paralelo, el ministro del Interior Diego Santilli mantiene negociaciones con gobernadores que expresaron reparos sobre la reducción de impuestos que afectaría las finanzas provinciales.

Entre los participantes de la reunión estarán los jefes de bloque Eduardo Vischi (UCR), Luis Juez, Martín Goerling Lara, Flavia Royon, Carlos Arce, Edith Terenzi, Beatriz Ávila, Carlos Espínola, además de José Carambia y Natalia Gadano, por Santa Cruz.

Uno de los focos de mayor tensión es la baja del impuesto a las Ganancias para las empresas, que pasaría del 35% al 31,5%. Los gobernadores advierten que esta medida implicaría una pérdida de recursos cercana a los 3 billones de pesos para las provincias. Desde el Gobierno, el ministro de Economía Luis Caputo defendió la iniciativa al sostener que su impacto fiscal se vería recién en 2027 y que funcionará como incentivo para la creación de empleo.

Otro eje de debate es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que prevé que las empresas aporten el 3% de las contribuciones patronales destinadas a la ANSES para cubrir indemnizaciones. En este punto, se analiza limitar el alcance del sistema a las pequeñas y medianas empresas, excluyendo a las grandes firmas.