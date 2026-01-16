Milei participa hoy del Festival de Jesús María

El Presidente estará presente en el tradicional evento cordobés, pese a haber criticado en el pasado el gasto en festivales populares.

El presidente Javier Milei viajará hoy viernes a la provincia de Córdoba para participar de la 60ª edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los encuentros culturales más convocantes del país.

La presencia del mandatario genera expectativa y también controversia, ya que en reiteradas oportunidades cuestionó el gasto público destinado a festivales populares. Aun así, fue invitado oficialmente por la Municipalidad de Jesús María y por la organización del evento, que este año celebra seis décadas de historia.

El festival tendrá esta noche una importante concurrencia de público, impulsada por la actuación del Chaqueño Palavecino, una de las figuras centrales de la grilla. También subirán al escenario artistas y grupos como El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales, Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

La última visita presidencial a Córdoba se produjo el 12 de diciembre pasado, en el marco del denominado “Tour de la Gratitud”, tras las elecciones legislativas nacionales. En ese distrito, La Libertad Avanza obtuvo el 42,35 % de los votos, superando ampliamente a otras fuerzas políticas.

Agenda internacional
Tras su participación en el evento tradicionalista, Milei viajará este sábado a Asunción para participar de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. En ese marco, buscará respaldar al presidente paraguayo Santiago Peña, quien asumirá la presidencia pro tempore del bloque regional.

Luego, el mandatario argentino continuará su gira internacional con destino a Suiza, donde participará del Foro Económico Mundial de Davos, previsto entre el 19 y el 23 de enero, donde volverá a exponer su visión económica ante líderes y empresarios internacionales.

