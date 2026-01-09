Seguridad advierte penas por incendios intencionales
El Gobierno nacional aseguró que no habrá impunidad y confirmó investigaciones por posibles hechos deliberados en la cordillera chubutense.
La convocatoria será este viernes en Casa Rosada. El objetivo es ordenar la estrategia legislativa y avanzar con uno de los proyectos centrales del Ejecutivo.Política 09/01/2026GASTON PAROLA
La mesa política designada por el presidente Javier Milei volverá a reunirse el próximo viernes 16 de Enero con la Reforma Laboral como eje central de la agenda legislativa del Gobierno nacional.
El encuentro fue convocado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se desarrollará en los despachos oficiales de la Casa Rosada, marcando el reinicio formal de la actividad política tras el receso de verano.
Según trascendió, participarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador político del interior Eduardo Lule Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
Además, no se descarta la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Economía, Luis Caputo, quienes suelen participar de manera ocasional en este tipo de encuentros.
El objetivo del Gobierno es lograr un nuevo avance legislativo en el inicio de 2026, luego de haber cerrado el año pasado con la aprobación del Presupuesto Nacional y la Ley de Inocencia Fiscal. En este marco, la Reforma Laboral aparece como una de las prioridades centrales del Ejecutivo.
En paralelo, ya comenzaron los movimientos para destrabar consensos. Patricia Bullrich anticipó la creación de una comisión especial que funcionará desde este viernes y estará coordinada por la abogada Josefina Tajes, con el fin de analizar objeciones y propuestas alternativas planteadas por distintos sectores.
Por su parte, Diego Santilli reactivó el diálogo con gobernadores y referentes provinciales. Esta semana visitó Chubut junto al gobernador Ignacio Torres, donde recorrieron zonas afectadas por incendios forestales. En los próximos días continuará su agenda en Chaco, con Leandro Zdero, y en Mendoza, donde se reunirá con Alfredo Cornejo.
Mientras tanto, persisten debates internos sobre posibles modificaciones al proyecto, especialmente en el capítulo tributario y en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). También se analiza sumar otros temas a las sesiones extraordinarias, como la Ley de Glaciares, y postergar el tratamiento de la reforma del Código Penal.
Todos estos puntos formarán parte de la reunión del viernes, que marcará el primer encuentro político de alto nivel del oficialismo en este 2026.
El Gobierno nacional aseguró que no habrá impunidad y confirmó investigaciones por posibles hechos deliberados en la cordillera chubutense.
El Presidente mantuvo un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con foco en la situación de Venezuela y el fortalecimiento del vínculo político.
La Casa Rosada intensifica gestiones diplomáticas con Washington tras la captura de Maduro, mientras crece la expectativa por la liberación del gendarme argentino.
La expresidenta cuestionó con dureza el operativo de Estados Unidos, lo calificó de ilegal y advirtió sobre un grave precedente internacional.
La decisión fue confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni y apunta a funcionarios, militares y empresarios vinculados al chavismo.
El Presidente se expresó en redes tras el posteo de Trump. La situación generó impacto regional y versiones cruzadas.
El elenco xeneize recibirá en la Bombonera al cuadro colombiano el miércoles 14 de enero en un duelo que le hará honor al fallecido director técnico.
El presidente de Estados Unidos aseguró que Delcy Rodríguez colabora con Washington y sostuvo que el país aún no está en condiciones de ir a las urnas.
La medida incluye 31 entidades vinculadas a la ONU y fue oficializada mediante un memorándum presidencial.
La organización oficializó el cronograma completo de la primera fase, que se jugará entre el 18 de enero y el 8 de abril en distintas sedes del país.
Un fallo federal obliga a Vialidad Nacional a intervenir en un plazo de 48 horas en tramos del departamento General López.
La autoridad monetaria confirmó que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas bajo el acuerdo por USD 20.000 millones con el Tesoro estadounidense.
Tras más de dos décadas de negociaciones, el bloque europeo avanzó con el tratado de libre comercio, aunque aún resta la ratificación formal.
La propuesta comenzará el lunes 12 de enero en el Balneario Municipal y ofrecerá actividades físicas, recreativas y sociales para adultos mayores.