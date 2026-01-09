La mesa política designada por el presidente Javier Milei volverá a reunirse el próximo viernes 16 de Enero con la Reforma Laboral como eje central de la agenda legislativa del Gobierno nacional.

El encuentro fue convocado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se desarrollará en los despachos oficiales de la Casa Rosada, marcando el reinicio formal de la actividad política tras el receso de verano.

Según trascendió, participarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador político del interior Eduardo Lule Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Además, no se descarta la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Economía, Luis Caputo, quienes suelen participar de manera ocasional en este tipo de encuentros.

El objetivo del Gobierno es lograr un nuevo avance legislativo en el inicio de 2026, luego de haber cerrado el año pasado con la aprobación del Presupuesto Nacional y la Ley de Inocencia Fiscal. En este marco, la Reforma Laboral aparece como una de las prioridades centrales del Ejecutivo.

En paralelo, ya comenzaron los movimientos para destrabar consensos. Patricia Bullrich anticipó la creación de una comisión especial que funcionará desde este viernes y estará coordinada por la abogada Josefina Tajes, con el fin de analizar objeciones y propuestas alternativas planteadas por distintos sectores.

Por su parte, Diego Santilli reactivó el diálogo con gobernadores y referentes provinciales. Esta semana visitó Chubut junto al gobernador Ignacio Torres, donde recorrieron zonas afectadas por incendios forestales. En los próximos días continuará su agenda en Chaco, con Leandro Zdero, y en Mendoza, donde se reunirá con Alfredo Cornejo.

Mientras tanto, persisten debates internos sobre posibles modificaciones al proyecto, especialmente en el capítulo tributario y en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). También se analiza sumar otros temas a las sesiones extraordinarias, como la Ley de Glaciares, y postergar el tratamiento de la reforma del Código Penal.

Todos estos puntos formarán parte de la reunión del viernes, que marcará el primer encuentro político de alto nivel del oficialismo en este 2026.