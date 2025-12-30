El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con malestar y preocupación ante el ataque con drones que habría sido perpetrado por Ucrania contra una residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod. La información fue confirmada en Moscú por el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, luego de una nueva conversación telefónica entre Trump y el mandatario ruso.

Según explicó Ushakov, Trump expresó que “no podría haber imaginado acciones tan imprudentes” por parte de Kiev, en referencia al ataque que tuvo como objetivo un inmueble vinculado al presidente Vladímir Putin.

Durante el diálogo, ambos mandatarios también abordaron los avances de las recientes negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania. De acuerdo a lo informado, Trump brindó a Putin un informe detallado sobre los resultados de los encuentros mantenidos el día anterior con la delegación ucraniana en Mar-a-Lago.

En ese marco, el presidente estadounidense señaló que desaconsejó a Volodímir Zelenski solicitar una tregua militar temporal y le recomendó enfocar los esfuerzos en la búsqueda de acuerdos integrales y de largo alcance.

Por su parte, Putin reiteró que Rusia mantiene la intención de sostener una cooperación estrecha y productiva con Estados Unidos para explorar caminos que permitan alcanzar una salida pacífica al conflicto. Ushakov detalló que, a lo largo de 2025, el mandatario ruso mantuvo 17 contactos con representantes estadounidenses, incluidos 10 intercambios telefónicos con Trump.

La Casa Blanca también confirmó la conversación, la segunda entre ambos presidentes en los últimos dos días. A través de un breve mensaje, la vocera presidencial Karoline Leavitt indicó que se trató de una “llamada positiva” vinculada a la situación en Ucrania, sin aportar mayores precisiones.