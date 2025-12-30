Once muertos por un choque frontal seguido de incendio en Brasil
El siniestro ocurrió en una ruta brasileña y provocó una escena de extrema gravedad. Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el impacto.
El presidente de Estados Unidos manifestó su preocupación durante una llamada con su par ruso tras un ataque atribuido a Ucrania.Internacionales30/12/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con malestar y preocupación ante el ataque con drones que habría sido perpetrado por Ucrania contra una residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod. La información fue confirmada en Moscú por el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, luego de una nueva conversación telefónica entre Trump y el mandatario ruso.
Según explicó Ushakov, Trump expresó que “no podría haber imaginado acciones tan imprudentes” por parte de Kiev, en referencia al ataque que tuvo como objetivo un inmueble vinculado al presidente Vladímir Putin.
Durante el diálogo, ambos mandatarios también abordaron los avances de las recientes negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania. De acuerdo a lo informado, Trump brindó a Putin un informe detallado sobre los resultados de los encuentros mantenidos el día anterior con la delegación ucraniana en Mar-a-Lago.
En ese marco, el presidente estadounidense señaló que desaconsejó a Volodímir Zelenski solicitar una tregua militar temporal y le recomendó enfocar los esfuerzos en la búsqueda de acuerdos integrales y de largo alcance.
Por su parte, Putin reiteró que Rusia mantiene la intención de sostener una cooperación estrecha y productiva con Estados Unidos para explorar caminos que permitan alcanzar una salida pacífica al conflicto. Ushakov detalló que, a lo largo de 2025, el mandatario ruso mantuvo 17 contactos con representantes estadounidenses, incluidos 10 intercambios telefónicos con Trump.
La Casa Blanca también confirmó la conversación, la segunda entre ambos presidentes en los últimos dos días. A través de un breve mensaje, la vocera presidencial Karoline Leavitt indicó que se trató de una “llamada positiva” vinculada a la situación en Ucrania, sin aportar mayores precisiones.
Nahuel Gallo permanece aislado en la cárcel El Rodeo I, pese a la excarcelación de 71 presos políticos. Su familia denuncia tortura psicológica y amenazas constantes.
El presidente de Estados Unidos afirmó que las operaciones ya comenzaron y destacó una reducción del 96% del narcotráfico por vía marítima.
La embarcación circulaba por rutas habituales del narcotráfico en aguas internacionales. El operativo dejó un muerto.
La explosión ocurrió en el sur de la capital rusa y provocó la muerte de un alto mando militar. Las autoridades investigan un posible atentado.
Postales impactantes del invierno extremo en el Lejano Oriente ruso comenzaron a circular en las últimas horas y reflejan con crudeza el rigor del clima en esa región del mundo.
El equipo de Marcelo Gallardo cerraría su pretemporada en Uruguay con dos partidos internacionales frente a los grandes del fútbol uruguayo.
El volante dejaría Celta de Vigo y es una de las opciones que analiza la dirigencia para reforzar el mediocampo de cara a la temporada 2026.
Con Soler y Román Vega fuera de carrera, el Millonario concentra sus esfuerzos en dos nombres. Ya hubo una oferta por Bernabei, mientras que Báez aparece condicionado por la situación institucional de San Lorenzo.
El delantero brasileño no logró sostener su jerarquía en Cruzeiro y fue elegido por los hinchas como la incorporación más decepcionante del año.
El club brasileño anunció la renovación del entrenador tras semanas de negociaciones, asegurando la continuidad de un proyecto exitoso.
La dirigencia del club trabaja en una nueva etapa de obras que llevaría la capacidad del estadio a cerca de 100 mil personas. El anuncio se haría entre fines de enero y principios de febrero.
El sorteo se realizó en el Velódromo Municipal y permitió alcanzar los 505 lotes adjudicados desde el inicio del programa habitacional.
La histórica banda del rock argentino confirmó dos shows en abril de 2026, con entradas a la venta desde enero.