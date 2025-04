El Banco Central de la República Argentina (BCRA) rompió este martes una racha negativa en el mercado oficial de cambios al cerrar la jornada con una compra neta de US$ 53 millones, marcando su primer saldo favorable en 12 ruedas consecutivas.

A pesar de esta recuperación, las reservas brutas internacionales apenas reflejaron un incremento de US$ 384 millones, alcanzando los US$ 25.436 millones. Este aumento se debió a movimientos financieros habituales de principios de mes, aunque no logró compensar la pérdida de US$ 723 millones registrada el lunes.

En cuanto al mercado cambiario, el dólar oficial operó en $1.044,28 para la compra y $1.104,03 para la venta, mientras que en el Banco Nación la cotización se ubicó en $1.054,25 y $1.094,25, respectivamente.

Por su parte, el dólar blue se negoció a $1.295 para la compra y $1.315 para la venta, lo que dejó la brecha cambiaria en un 22,4%.

En el mercado mayorista, el dólar cerró en $1.074,75, mientras que en los contratos de dólar futuro se registraron bajas en todos los plazos. Se destaca que la proyección para los próximos dos meses ajustó a un 7,7%, por debajo del 9,4% que se estimaba en la jornada previa.

El dólar MEP se ubicó en $1.314,46, con una brecha del 22,3% respecto al oficial, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cotizó en $1.317,17, con un spread del 22,6%.

Por último, el dólar tarjeta (turista y ahorro) alcanzó los $1.423,83, mientras que el dólar cripto operó en $1.320,22.

En el ámbito de las criptomonedas, el Bitcoin se mantuvo en US$ 83.755.