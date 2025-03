El Concejo Municipal de Villa Cañás ha sido escenario de importantes declaraciones por parte de los concejales, y esta vez, Guillermo Poli compartió su visión sobre los desafíos que enfrenta como concejal y las metas para el 2025. En una entrevista con este medio, Poli detalló su trabajo durante el año pasado y su compromiso con la ciudad.

"El desafío de este año es seguir cumpliendo con la función de concejal, ejerciendo el control, pero siempre proponiendo alternativas y soluciones", comentó Poli. A lo largo de 2024, el concejal se mostró como un firme defensor de la transparencia y la mejora continua, marcando diferencias cuando lo consideró necesario y presentando propuestas para optimizar la gestión.

Uno de los temas que más destacó Poli fue la importancia de ofrecer alternativas a las problemáticas que enfrentan los vecinos. "Cuando encontramos algo que no nos convence, no nos quedamos con la crítica. Siempre buscamos una solución para mejorar lo que no está bien para Villa Cañás", explicó. Además, señaló que los proyectos de ordenanza del bloque PRO, al que pertenece, siempre buscan sumar al bienestar de la comunidad.

En cuanto a las elecciones de este año, Poli se mostró optimista y comprometido. "Voy en segundo lugar en la lista, junto a Claudia Compans en primer lugar, y otros compañeros que trabajarán para seguir mejorando nuestra ciudad", afirmó. El concejal destacó la importancia de caminar las calles, escuchar a los vecinos y ofrecer soluciones prácticas, principalmente en el ámbito de los servicios públicos y la infraestructura. “Lo que la gente necesita son soluciones concretas, como el pavimento o el cordón cuneta en calles que aún no los tienen”, agregó.

Poli también mencionó algunos de los proyectos que está impulsando para el futuro de la ciudad, entre ellos la creación de un fondo específico para obras públicas, aunque aseguró que aún queda trabajo por hacer y algunas propuestas deben ser discutidas con el ejecutivo municipal.

"Para 2025, quiero más ambición en obras públicas y en servicios, que se vean mejoras reales y no falsas expectativas. Mi objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos, eso es lo fundamental", destacó.