El escenario de Samsung en el Lollapalloza fue el centro de una gran polémica luego de que se mostrarán imágenes de Javier Milei con la cara ensangrentada y mimetizándose con la figura de un demonio.

Estas imágenes fueron reproducidas durante el show de Dum Chica y generaron repudio de la gente en los comentarios en redes sociales porque la empresa japonesa permitió que se vandalice la investidura presidencial.

El abanico de comentarios fue diverso porque algunos lo tomaron con humor otros con seriedad pero en su gran mayoría repudiaron a Samsung por permitir que suceda eso en su escenario.

“¿Cualquiera le falta el respeto a la envestidura presidencial? Algún fiscal lo habrá visto?”, fue una de las muestras en contra de un usuario de X. Al igual que: “Esto es apología? Digo, no? Y no pasa nada? Cualquiera puede hacer cualquiera?. Los que lo tomaron con humor se refirieron al tema como: ”Sino sacan comunicado, compramos @Xiaomi o @Moto" o, "Samsung auspicia el asesinato del presidente Milei? Me paso a Motorola YA.