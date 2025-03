Se podría decir que las palabras “trolo”, “marica”, “mariposa” y varias más ya no deberían ser tomadas como ofensas, la elección sexual de una persona no es motivo de descalificación, pero la hija de un ex presidente como “Zulemita” Menem, en su afán de defender al mandatario actual, utilizó el término para apuntar contra Roberto Piazza.

Roberto Piazza acudió a la Quinta de Olivos hace algunas semanas para cenar con el presidente Javier Milei y con su novia, Amalia "Yuyito" González, con quien mantiene una amistad desde hace muchos años.

Sin embargo, la amistad que sorprendió fue la relación entre el diseñador y el jefe de Estado, con quien se lo nota muy conforme con las políticas y su pensamiento respecto a algunas artistas que criticaron la gestión actual.

Un claro ejemplo fue el de Lali Espósito y María Becerra, a quienes el presidente cruzó fuertemente y Piazza lo siguió: “No me importa demasiado Lali y María Becerra, hay muchas más, tan malas como esas que ahora opinan y ahora hablan, pero cuando estaba la condenada no hablaba ninguna”.

A continuación el modisto tildó a las cantantes de imbéciles y un fanático de Milei compartió la noticia en su cuenta de X (antes Twitter) bajo el texto: “Tipazo Roberto Piazza, atendió a todos los kukardos en 2 minutos”.

A lo que la hija de Carlos Saúl Menem respondió: “¿Tipazo? Soy fan de tu cuenta, pero en esta no te banco. Este trolo es el camaleón más repugnante que vi en mi vida”. Junto al homófobo y lapidario mensaje sumó capturas de notas periodísticas de 2010 cuando Piazza le solicitaba a la ex Presidenta Cristina Fernández que auspicie como madrina de bodas.

Ante esto, el seguidor libertario sólo respondió: “Genia Zulema, no tenía esa data”.

Cabe mencionar que el casamiento del diseñador de modas ocurrió en el marco de la entonces recientemente aprobada Ley de matrimonio igualitario, promulgada por dicha ex mandataria. En cuanto a la celebración, la ex presidenta no asistió por una reunión y, en su lugar, la representó su cuñada, Alicia Kirchner.